Прокуратура проконтролирует повышение зарплат нижегородских медиков

Как сообщается на сайте облпрокуратуры в среду, с 1 апреля было запланировано повышение зарплат на 7,5% по всем категориям медицинских работников. С 1 октября, согласно указу президента РФ, зарплаты врачей региона будут проиндексированы на 16%, среднего медперсонала — на 4,95%, младшего медперсонала — на 37,8%.

«На эти цели предусмотрено соответствующее бюджетное финансирование. В мае запланировано проведение горячей телефонной линии по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Старший помощник прокурора области Жанна Мордовина уточнила агентству «Интерфакс-Поволжье», что проверка была инициирована поступившими обращениями, а также «освещением этой проблемы в нижегородской прессе и на форумах».

В то же время более 1 тыс. человек поддержали размещенную на Change.org электронную петицию на имя президента РФ, авторы которой требуют разъяснения причин отказа регионального правительства от перерасчета зарплат работников системы здравоохранения с начала года.

Согласно размещенному на сайте правительства Нижегородской области распоряжению от 3 февраля 2017 года № 101-р, работникам бюджетной сферы, в том числе медикам, должны были произвести перерасчет заработной платы с 1 января 2017 года: врачам на 36%, среднему медперсоналу — на 26,8%, младшему — на 22,9%.

Между тем, 3 апреля правительство распоряжением № 397-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений Нижегородской области» внесло изменения в сроки перерасчета зарплат .

В свою очередь в пресс-службе министерства здравоохранения агентству «Интерфакс-Поволжье» пояснили, что февральское распоряжение было принято «с учетом единства подхода».

«Однако в начале февраля 2017 года минздравом России субъектам РФ было предложено провести корректировку “дорожных карт” с достижением целевых показателей зарплаты медицинских работников с 1 октября 2017 года», — сообщили в министерстве.

В свою очередь в пресс-службе правительства Нижегородской области агентству «Интерфакс-Поволжье» подтвердили, что с начала года зарплаты не проиндексировали только у медицинскиж работников.

«Повышение 13 категориям бюджетников, работающих в сферах образования, культуры и социальной защиты идет в соответствии с распоряжением № 101-р», — сказал собеседник агентства.