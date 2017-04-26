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16:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Отопительный сезон в Воронеже завершится 27 апреля

Среднесуточная температура не опускается ниже +16 градусов.

Источник: РИА "Воронеж"

Отопительный сезон в Воронеже завершится в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба мэрии. Среднесуточная температура не опускается ниже +16 градусов, аналогичную погоду синоптики обещают и на первую неделю мая. Однако при резком похолодании руководители учреждений социальной сферы обязаны обеспечить поддержание оптимальной температуры.

Мэрия порекомендовала теплоснабжающим организациям обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение горожан.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, отопительный период закончится после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет выше 8 градусов. В 2013 и 2014 годах отопительный сезон в Воронеже 18 апреля. В 2015 году отопление отключили в воронежских домах 27 апреля, в 2016-м — 12 апреля. Отопительный сезон-2015/16 года стартовал в Воронеже 5 октября, а завершился 12 апреля. В 2016 году коммунальщики начали подачу тепла в соцобъекты и жилые дома Воронежа 23 сентября, а отключили — 12 апреля.

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