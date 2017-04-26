Отопительный сезон в Воронеже завершится 27 апреля

Отопительный сезон в Воронеже завершится в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба мэрии. Среднесуточная температура не опускается ниже +16 градусов, аналогичную погоду синоптики обещают и на первую неделю мая. Однако при резком похолодании руководители учреждений социальной сферы обязаны обеспечить поддержание оптимальной температуры.

Мэрия порекомендовала теплоснабжающим организациям обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение горожан.