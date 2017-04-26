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16:09 (мск), источник: Nur.kz

Певец Серик Ибрагимов был замечен за рулем троллейбуса

Исполнитель отметил, что с трудом заработанный хлеб — слаще.

Певец Серик Ибрагимов, возможно, решил сменить род деятельности.

В социальных сетях исполнитель опубликовал фотографию, где он сидит в общественном транспорте, однако не в качестве пассажира, а в качестве водителя. В комментариях Ибрагимов написал, что с трудом заработанный хлеб бывает слаще.

Возможно, артист решил пошутить над поклонниками, притворившись водителем. Однако, глядя на его серьезное выражение лица, не скажешь, что певец шутки шутит.

Как известно, артист недавно женился и вместе с супругой они ждут пополнения в семействе. А чтобы прокормить семью, любые средства хороши.

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