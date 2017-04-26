На Урале полиция опровергла историю о выброшенных с балкона деньгах

Следствием установлено, что кражу совершила их мать, сообщили в среду в МО МВД «Кыштымский».

— Дети рассказали эту историю по просьбе своей матери, совершившей кражу, а затем испугавшейся последствий, — пояснил заместитель начальника следственного отдела полиции Кыштыма Александр Тепленко. — Женщина уже призналась в совершении преступления и возместила ущерб. В ближайшее время ее уголовное дело будет передано в суд.

Как уже сообщала «РГ», инцидент произошел накануне празднования 8 марта. Во время визита гостей из квартиры на улице Булдымской в Кыштыме исчезли деньги. А когда хозяева заявили о краже полицию, дети гостей рассказали, что во время игры обнаружили 12 пятитысячных купюр, которые сначала разрисовали фломастерами, а затем, испугавшись наказания, выбросили с балкона.