В Стерлитамаке предупреждают о сбросе воды в Юмагузинском водохранилище

Ашкадар вырос на 12 см и достиг уровня в 1,5 м. Стерля прибавила 2 см — 3,21 м. ЕДДС предупреждает жителей города и района, что в ближайшие дни в связи с увеличением сброса вод Юмагузинского и Нугушского водохранилищ следует ограничить посещение садовых участков, расположенных вблизи рек, в низинах и поймах. По данным ГУ МЧС по РБ, за последние сутки в Стерлитамаке подтопило 15 придомовых территорий.