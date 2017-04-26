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16:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Стерлитамаке предупреждают о сбросе воды в Юмагузинском водохранилище

УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Стерлитамаке уровень реки Белой убавился на 14 см и составляет сейчас 4,92 м, сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.

Ашкадар вырос на 12 см и достиг уровня в 1,5 м. Стерля прибавила 2 см — 3,21 м. ЕДДС предупреждает жителей города и района, что в ближайшие дни в связи с увеличением сброса вод Юмагузинского и Нугушского водохранилищ следует ограничить посещение садовых участков, расположенных вблизи рек, в низинах и поймах. По данным ГУ МЧС по РБ, за последние сутки в Стерлитамаке подтопило 15 придомовых территорий.

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