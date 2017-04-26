Капитальный ремонт Красноглинского шоссе начнется в июне

Данный участок дороги планируют расширить до четырех полос. Также там собираются обустроить тротуары, установить пандусы, барьерные ограждения и обновить освещение. На эти цели из областного бюджета выделят 45,5 млн рублей.

Подрядчика выберут 18 мая, а уже в июне он приступит к обновлению шоссе. На время ремонта движение транспорта по нему ограничат: сначала в июне и июле 2017 года, а потом с апреля по август 2018 года. Объезжать участок автомобилисты будут по 2-му Южному проезду и улице Южной.