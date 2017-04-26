Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
16:33 (мск), источник: Pro Город Самара

Капитальный ремонт Красноглинского шоссе начнется в июне

В Самаре ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Данный участок дороги планируют расширить до четырех полос. Также там собираются обустроить тротуары, установить пандусы, барьерные ограждения и обновить освещение. На эти цели из областного бюджета выделят 45,5 млн рублей.

Подрядчика выберут 18 мая, а уже в июне он приступит к обновлению шоссе. На время ремонта движение транспорта по нему ограничат: сначала в июне и июле 2017 года, а потом с апреля по август 2018 года. Объезжать участок автомобилисты будут по 2-му Южному проезду и улице Южной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре с площади Чапаева уберут Чапаева
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Путин потребовал не нарушать права граждан при сносе пятиэтажек
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Пять человек ранены в Стамбуле при взрыве в микроавтобусе
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь