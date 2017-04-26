Капитальный ремонт Красноглинского шоссе начнется в июне
В Самаре ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.
В Самаре ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.
Данный участок дороги планируют расширить до четырех полос. Также там собираются обустроить тротуары, установить пандусы, барьерные ограждения и обновить освещение. На эти цели из областного бюджета выделят 45,5 млн рублей.
Подрядчика выберут 18 мая, а уже в июне он приступит к обновлению шоссе. На время ремонта движение транспорта по нему ограничат: сначала в июне и июле 2017 года, а потом с апреля по август 2018 года. Объезжать участок автомобилисты будут по 2-му Южному проезду и улице Южной.