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16:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

23 новых маршрута появятся в Нижнем взамен действующих

Принято окончательное решение об обновлении маршрутной сети города.

Нижний Новгород, 26 апреля — АиФ-НН. 23 новых автобусных маршрута появятся в Нижнем Новгороде взамен 26 действующих, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Миронов.

По его словам, принято окончательное решение об обновлении маршрутной сети города. Специалисты провели тщательное исследование, в том числе изучили общественное мнение.

В 2016 году была введена автоматизированная система, которая позволила просчитать эффективность маршрутов. Эти расчеты легли в основу корректировки комплексной транспортной схемы. Исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунев отметил, что новая маршрутная сеть должна снизить высокий уровень «задублированности» действующих маршрутов.

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