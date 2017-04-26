23 новых маршрута появятся в Нижнем взамен действующих

Нижний Новгород, 26 апреля — АиФ-НН. 23 новых автобусных маршрута появятся в Нижнем Новгороде взамен 26 действующих, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Миронов.

По его словам, принято окончательное решение об обновлении маршрутной сети города. Специалисты провели тщательное исследование, в том числе изучили общественное мнение.

В 2016 году была введена автоматизированная система, которая позволила просчитать эффективность маршрутов. Эти расчеты легли в основу корректировки комплексной транспортной схемы. Исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунев отметил, что новая маршрутная сеть должна снизить высокий уровень «задублированности» действующих маршрутов.