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16:54 (мск), источник: УНИАН

В Киеве ожидается свадебный бум

На ближайшие дни в Киеве подано рекордное количество заявлений на заключение браков.

Источник: УНИАН

На ближайшие 5 дней — до конца месяца — с 26 по 30 апреля в Киеве подано рекордное количество заявлений на заключение браков.

Об этом заявил начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния (ОГРАГС), сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

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По словам руководителя столичной юстиции, количество заключенных браков в эти дни почти в 1,5−2,5 раза превысит средние показатели за аналогичные периоды. Так, на этой неделе в Киеве должны пожениться более 1000 пар, это в три раза больше, чем в любую другую неделю этого месяца.

Куценко отметил, что молодожены спешат в ОГРАГСы даже в будние дни.

«Интересно, что обычно в мае количество браков всегда снижается почти вдвое, поскольку по народным поверьям этот месяц неблагоприятен для свадеб», — сказал он.

Такие тенденции, по его мнению, подтверждают, что суеверия и приметы не смогут помешать настоящим, искренним чувствам влюбленных.

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