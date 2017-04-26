«Майское Древо» срубили
Известный
Известный
Единственный в своём роде выборгский
«Ни комитету культуры области, ни дирекции замка, ни выборгской администрации фестиваль не нужен. Для нас это вне понимания… и нет уже никакого желания пытаться понять, чем так плох праздник, для реализации которого им ничего не надо делать, получая и мероприятие, и туристов, и внимание прессы… Так что Майское Дерево в этом городе срубили», — цитата из обращения.
«Обратиться к директору замка нам “порекомендовал” глава комитета по культуре, — рассказал ivbg.ru один из организаторов “МД”. — На наш вопрос, причем тут директор замка, было сказано: “Вам ответ был нужен или вы сюда вопросы задавать пришли?” Замок сперва затребовал экономическое обоснование фестиваля, к которому они не имеют никакого отношения, а потом сказали, что у них уже две заявки на его проведение. <…> Дальше пошла волокита, цель которой стала ясна нам позже — затянуть и отписаться, дескать, поздно и не туда».
С 2013 по 2015 год «Майское Древо» проходил в Анненских укреплениях, а в прошлом году не состоялся вовсе. О своей непричастности к судьбе фестиваля ivbg.ru рассказал директор музея «Выборгский замок» Владимир Цой.
Мы к этому отношения не имеем. Фестиваль уже три года не проводился на территории замкового острова, так как идет реставрация, а также существует опасность причинения вреда историческим памятникам.
Представители комитета по культуре не смогли оперативно ответить на запрос ivbg.ru по поводу судьбы фестиваля.
Кто виноват в сложившейся ситуации непонятно, но факт остаётся фактом — фестиваль, на который ежегодно собирались свыше трёх тысяч, отменён. В комментариях к обращению организаторов ВКонтакте обсуждаются предложения о возможном переносе фестиваля в другой город. Посетители «Майского Древа» прошлых лет сходятся во мнении — мероприятие было знаковым для всего Выборга, а его вынужденная отмена, несомненно, очень печальное событие, которое, помимо всего прочего, ударило по репутации вышестоящих инстанций.