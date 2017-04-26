«Майское Древо» срубили

Единственный в своём роде выборгский этно-музыкальный фестиваль в 2017 году должен был отметить свой юбилей. Ровно 20 лет прошло со дня первого фестиваля «Майское Древо» (МД). Из года в год он проводился на территории Замкового острова и Анненских укреплений. В своём обращении, опубликованном 23 апреля, организаторы сообщили неприятную новость — в этом году фестиваля не будет.

«Ни комитету культуры области, ни дирекции замка, ни выборгской администрации фестиваль не нужен. Для нас это вне понимания… и нет уже никакого желания пытаться понять, чем так плох праздник, для реализации которого им ничего не надо делать, получая и мероприятие, и туристов, и внимание прессы… Так что Майское Дерево в этом городе срубили», — цитата из обращения.

«Обратиться к директору замка нам “порекомендовал” глава комитета по культуре, — рассказал ivbg.ru один из организаторов “МД”. — На наш вопрос, причем тут директор замка, было сказано: “Вам ответ был нужен или вы сюда вопросы задавать пришли?” Замок сперва затребовал экономическое обоснование фестиваля, к которому они не имеют никакого отношения, а потом сказали, что у них уже две заявки на его проведение. <…> Дальше пошла волокита, цель которой стала ясна нам позже — затянуть и отписаться, дескать, поздно и не туда».