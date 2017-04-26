Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Самолет с российским министром экстренно прервал вылет
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
16Мир встретил Пасху
18:35 (мск), источник: ivbg.ru

«Майское Древо» срубили

Известный фолк-фестиваль «Майское Древо» в этом году не состоится. В причинах отмены разобрался ivbg.ru.

Источник: ivbg.ru

Единственный в своём роде выборгский этно-музыкальный фестиваль в 2017 году должен был отметить свой юбилей. Ровно 20 лет прошло со дня первого фестиваля «Майское Древо» (МД). Из года в год он проводился на территории Замкового острова и Анненских укреплений. В своём обращении, опубликованном 23 апреля, организаторы сообщили неприятную новость — в этом году фестиваля не будет.

Читайте также
Тевтонский орден не пустили в Выборг

«Ни комитету культуры области, ни дирекции замка, ни выборгской администрации фестиваль не нужен. Для нас это вне понимания… и нет уже никакого желания пытаться понять, чем так плох праздник, для реализации которого им ничего не надо делать, получая и мероприятие, и туристов, и внимание прессы… Так что Майское Дерево в этом городе срубили», — цитата из обращения.

«Обратиться к директору замка нам “порекомендовал” глава комитета по культуре, — рассказал ivbg.ru один из организаторов “МД”. — На наш вопрос, причем тут директор замка, было сказано: “Вам ответ был нужен или вы сюда вопросы задавать пришли?” Замок сперва затребовал экономическое обоснование фестиваля, к которому они не имеют никакого отношения, а потом сказали, что у них уже две заявки на его проведение. <…> Дальше пошла волокита, цель которой стала ясна нам позже — затянуть и отписаться, дескать, поздно и не туда».

Источник: ivbg.ru

С 2013 по 2015 год «Майское Древо» проходил в Анненских укреплениях, а в прошлом году не состоялся вовсе. О своей непричастности к судьбе фестиваля ivbg.ru рассказал директор музея «Выборгский замок» Владимир Цой.

Мы к этому отношения не имеем. Фестиваль уже три года не проводился на территории замкового острова, так как идет реставрация, а также существует опасность причинения вреда историческим памятникам.
Владимир Цой
Директор музея «Выборгский замок»

Представители комитета по культуре не смогли оперативно ответить на запрос ivbg.ru по поводу судьбы фестиваля.

Кто виноват в сложившейся ситуации непонятно, но факт остаётся фактом — фестиваль, на который ежегодно собирались свыше трёх тысяч, отменён. В комментариях к обращению организаторов ВКонтакте обсуждаются предложения о возможном переносе фестиваля в другой город. Посетители «Майского Древа» прошлых лет сходятся во мнении — мероприятие было знаковым для всего Выборга, а его вынужденная отмена, несомненно, очень печальное событие, которое, помимо всего прочего, ударило по репутации вышестоящих инстанций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Газпром и Ленобласть вложат в газификацию региона по 1 млрд рублей
Стали известны все причины падения разбившегося в Сочи Ту-154
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
Совфед одобрил запрет на странные имена для детей
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Пять человек ранены в Стамбуле при взрыве в микроавтобусе
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь