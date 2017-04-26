В Ростове 29 апреля пройдут ярмарки
В нескольких районах Ростова в эту субботу, 29 апреля, состоятся ярмарочные мероприятия.
В нескольких районах Ростова в эту субботу, 29 апреля, состоятся ярмарочные мероприятия.
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Также ярмарки пройдут в Ленинском районе по адресу пер. Халтуринский, 101−103 и в Октябрьском районе по адресу пр. Буденновский, 103−105.
Будет представлен ассортимент сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров, продукция предприятий общественного питания.