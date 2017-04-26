В Ростове 29 апреля пройдут ярмарки

Как сообщает пресс-служба администрации города, самая большая ярмарка состоится в Кировском районе по адресу пр. Кировский (между ул. Красноармейской и ул. Малюгиной).

Также ярмарки пройдут в Ленинском районе по адресу пер. Халтуринский, 101−103 и в Октябрьском районе по адресу пр. Буденновский, 103−105.

Будет представлен ассортимент сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров, продукция предприятий общественного питания.