Штормовая погода стала причиной почти 100 аварий на электросетях

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

В период с 19 по 24 апреля энергетики устранили свыше 90 повреждений в электрических сетях Республики Крым. Протоколом заседания Штаба электросетевого комплекса предприятия в ГУП РК «Крымэнерго» на эти дни был введен режим повышенной готовности.

«В сложных штормовых погодных условиях энергетики восстанавливали поврежденные шлейфы и вязки проводов, заменяли разрушенные и сбитые ветром изоляторы, устраняли обрывы проводов, вызванные порывами ветра, упавшими деревьями и их ветвями. Особенно сложными были работы в горнолесной местности, где из-за обильных дождей и мокрого снега (в некоторых районах Крыма за эти дни выпала почти месячная норма осадков) размытые дороги стали практически непроходимыми», — рассказали в пресс-службе «Крымэнерго».

В течение недели в результате непогоды обесточивались 127 населенных пунктов, в том числе 68 частично. За 5 дней штормовой погоды зафиксированы три отключения в Симферопольском, Ленинском, Черноморском, Бахчисарайском, Белогорском и Джанкойском районах, городах Симферополе и Феодосии.

К восстановительным работам привлекались свыше 40 аварийных бригад, более 120 специалистов, 50 единиц техники.