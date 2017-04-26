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17:15 (мск), источник: РИА Крым

Штормовая погода стала причиной почти 100 аварий на электросетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). Сильные ливни, снегопад и шквалистый ветер до 27м/с, обрушившиеся на Крым в период с 19 по 24 апреля, стали причиной множества аварийных ситуаций в электрических сетях.

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

В период с 19 по 24 апреля энергетики устранили свыше 90 повреждений в электрических сетях Республики Крым. Протоколом заседания Штаба электросетевого комплекса предприятия в ГУП РК «Крымэнерго» на эти дни был введен режим повышенной готовности.

«В сложных штормовых погодных условиях энергетики восстанавливали поврежденные шлейфы и вязки проводов, заменяли разрушенные и сбитые ветром изоляторы, устраняли обрывы проводов, вызванные порывами ветра, упавшими деревьями и их ветвями. Особенно сложными были работы в горнолесной местности, где из-за обильных дождей и мокрого снега (в некоторых районах Крыма за эти дни выпала почти месячная норма осадков) размытые дороги стали практически непроходимыми», — рассказали в пресс-службе «Крымэнерго».

В течение недели в результате непогоды обесточивались 127 населенных пунктов, в том числе 68 частично. За 5 дней штормовой погоды зафиксированы три отключения в Симферопольском, Ленинском, Черноморском, Бахчисарайском, Белогорском и Джанкойском районах, городах Симферополе и Феодосии.

К восстановительным работам привлекались свыше 40 аварийных бригад, более 120 специалистов, 50 единиц техники.

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