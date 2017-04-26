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16:55 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге — снег, дождь, солнце и радуга. Одновременно

Дождь, снег, грозовые тучи, солнце и радугу могли наблюдать жители Петербурга 26 апреля. При этом в Северной столице установилась положительная температура.

Источник: Фонтанка

Почти все возможные природные явления попали в один кадр фотографа «Фонтанки» сегодня днем: снег, переходящий в дождь, падал на горожан на фоне грозовых туч и радуги, подсвечиваемый солнцем. При этом еще минувшей ночью в Северной столице подул сильный ветер — сейчас его порывы достигают 11 м/с. Положительная температура сохранится и 27 числа — днем будет до +8.

По статистике, последние три года в городе на Неве в этот день шел дождь, хотя в 2016 году температура воздуха при этом была +17 градусов.

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