В Петербурге — снег, дождь, солнце и радуга. Одновременно

Почти все возможные природные явления попали в один кадр фотографа «Фонтанки» сегодня днем: снег, переходящий в дождь, падал на горожан на фоне грозовых туч и радуги, подсвечиваемый солнцем. При этом еще минувшей ночью в Северной столице подул сильный ветер — сейчас его порывы достигают 11 м/с. Положительная температура сохранится и 27 числа — днем будет до +8.

По статистике, последние три года в городе на Неве в этот день шел дождь, хотя в 2016 году температура воздуха при этом была +17 градусов.