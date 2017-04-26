В Новой Зеландии разоблачили кота, который жил на две семьи

Кошки часто ведут себя так, будто им безразличен человек, с которым они вынуждены существовать в одном пространстве. Иногда бывают исключения: питомец действительно любит хозяина. Но случаются и крайности, когда кошка вдруг решает жить «на две семьи».

Такой случай произошел в Новой Зеландии с котом Симбой. Его хозяйка Ширли Бишоп замечала, что питомец периодически пропадает на несколько дней, но успокаивала себя — котику нужно немного воли, одиночества и беспредела.

Однажды Симба пропал на неделю, а вернулся со швами рядом с шеей и выбритым плечом. Тогда Бишоп поняла: ее двухлетний кот живет двойной жизнью!