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17:29 (мск), источник: Моя Планета

В Новой Зеландии разоблачили кота, который жил на две семьи

Кошки часто ведут себя так, будто им безразличен человек, с которым они вынуждены существовать в одном пространстве. Иногда бывают исключения: питомец действительно любит хозяина. Но случаются и крайности, когда кошка вдруг решает жить «на две семьи».

Кошки часто ведут себя так, будто им безразличен человек, с которым они вынуждены существовать в одном пространстве. Иногда бывают исключения: питомец действительно любит хозяина. Но случаются и крайности, когда кошка вдруг решает жить «на две семьи».

Такой случай произошел в Новой Зеландии с котом Симбой. Его хозяйка Ширли Бишоп замечала, что питомец периодически пропадает на несколько дней, но успокаивала себя — котику нужно немного воли, одиночества и беспредела.

Однажды Симба пропал на неделю, а вернулся со швами рядом с шеей и выбритым плечом. Тогда Бишоп поняла: ее двухлетний кот живет двойной жизнью!

«Я отправилась к ветеринару, чтобы он подсказал, что могло случиться с Симбой. Однако из-за закона о неприкосновенности частной жизни мне отказались сообщить имя человека, который ухаживал за моим котом. Все, что они могли мне сообщить, — это название улицы, где находится второй дом Симбы», — рассказала Бишоп.

Имея эти сведения, она организовала кампанию в Facebook и разыскала «вторую маму» Симбы.

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Ею оказалась Майкела Грумбридж, к которой чужой кот пришел девять месяцев назад. Он весело проводил время в доме второй хозяйки, был очень активным и радостным. В связи с этим Грумбридж даже назвала котика Crazy Horse (буквально — «Шальная лошадка»), «потому что он носился по дому как сумасшедший».

Когда Симба — Шальная лошадка внезапно исчез на неделю, произошел неприятный инцидент. Кота покусала собака, и «вторая мама» немедленно отнесла раненого питомца к ветеринару. Секрет Симбы раскрыли. Однако самое примечательное в этой истории, что Бишоп и Грумбридж даже были знакомы — они работали в одном офисе, но на разных этажах.

Делить кота не пришлось. Женщины договорились, что будут ухаживать за Симбой по очереди, передает Mashable.

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