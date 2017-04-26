Жителям и гостям Сочи покажут трофей футбольного кубка страны
Трофей Кубка России по футболу, за который 2 мая на стадионе «Фишт» поборются столичный «Локомотив» и «Урал», привезут в Сочи на поезде 28 апреля.
Трофей Кубка России по футболу, за который 2 мая на стадионе «Фишт» поборются столичный «Локомотив» и «Урал», привезут в Сочи на поезде 28 апреля.
В этот же день делегация Российского футбольного союза доставит кубок на площадь Южного мола морпорта, где в 14:00 пройдет торжественное мероприятие, посвященное финальному матчу.
После этого трофей отвезут в Музей спортивной славы города, где он будет находится до 2 мая. Вплоть до этой даты вход в музей будет бесплатным для всех желающих, сообщает