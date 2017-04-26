Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
11Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
17:50 (мск), источник: Вести Сочи

Жителям и гостям Сочи покажут трофей футбольного кубка страны

Трофей Кубка России по футболу, за который 2 мая на стадионе «Фишт» поборются столичный «Локомотив» и «Урал», привезут в Сочи на поезде 28 апреля.

В этот же день делегация Российского футбольного союза доставит кубок на площадь Южного мола морпорта, где в 14:00 пройдет торжественное мероприятие, посвященное финальному матчу.

После этого трофей отвезут в Музей спортивной славы города, где он будет находится до 2 мая. Вплоть до этой даты вход в музей будет бесплатным для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Совфед одобрил запрет на странные имена для детей
Путин потребовал не нарушать права граждан при сносе пятиэтажек
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Пять человек ранены в Стамбуле при взрыве в микроавтобусе
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь