Минздрав: В Калининградской области не хватает 390 врачей

Он уточнил, что статистика может быть неточной, так как многие доктора совмещают ставки. «Всего не хватает в здравоохранении 750 человек. Из них врачей — 390. Многие, кстати, объясняют проблемы в работе своих медучреждений как раз дефицитом кадров», — рассказал Кравченко.

Одной из проблем областной медицины он назвал желание главврачей сразу получать готовых специалистов, вместо того, чтобы «выращивать докторов». Поэтому властям часто приходится «перекупать» врачей из других регионов.

При этом Кравченко отметил, что в последнее время дефицит узких специалистов в области сократился. Но существуют проблемы с возвращением местных кадров, которые проходят обучение в федеральных вузах. По словам главы Минздрава, у них нет стимула приезжать в Калининград, потому что они не получают тех привилегий, которые гарантированы специалистам из других регионов.