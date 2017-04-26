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17:16 (мск), источник: Sputnik.by

Рената Литвинова оценила белорусские шляпки

Известная актриса и режиссер посетила Минск — вечером у нее состоится встреча с поклонниками.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова в среду сделала фотографию в белорусском магазине головных уборов и примерила одну из шляпок.

Литвинова вечером 26 апреля выступит в белорусской столице с творческим вечером. Лучшие места на выступление кинодивы поклонники раскупили еще за несколько недель до самого вечера.

Прибыла Литвинова в Минск днем в среду. Кроме традиционной прогулки по городу, актриса посетила и белорусский магазин головных уборов, в котором примерила одну из шляп и сделала фотографию в свой Instagram.

«Я в прекрасном Минске. В шляпном магазине!» — подписала снимок Литвинова.

За свою карьеру Литвинова снялась в десятках фильмов, среди которых «Страна глухих», «Мне не больно», «Три истории» и другие. Также она выступила режиссером нескольких киноновелл и полнометражных лент «Богиня. Как я полюбила» и «Последняя сказка Риты». Активно сотрудничает Литвинова и с главной рок-певицей России — Земфирой. Актриса сняла для нее несколько клипов, а также выступала режиссером ее концертов.

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