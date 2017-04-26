Минчанин выиграл 10 тыс. евро за креативную идею маски для сна
Минчанин Алексей Лимонов занял первое место на конкурсе Rijksstudio Award 2017, презентовав креативную идею маски для сна, и был награжден 10 тыс. евро.
Минчанин Алексей Лимонов занял первое место на конкурсе Rijksstudio Award 2017, презентовав креативную идею маски для сна, и был награжден 10 тыс. евро.
«Мой первый настоящий успех! Я все еще не могу поверить!» — написал он в своем аккаунте в Instagram.
В своем проекте «Шедевры никогда не спят» Алексей Лимонов использовал глаза персонажей известных картин в оформлении масок для сна. Идея заключается в том, что когда обладатель маски засыпает, вместо него на мир смотрят герои шедевров мирового искусства. Авторитетное жюри признало маски для сна минчанина лучшим из 75 проектов со всего мира. Его проект соперничал с презервативами «Эдем», сделанных по мотивам гравюр Саделера (второе место) и головными уборами по мотивам фотографий растений в 30-кратном увеличении Карла Блосфельдта (третье место).
Rijksstudio Award проводится третий год подряд. Эта премия была основана одним из самых знаменитых музеев мира Rijksmuseum для популяризации своих коллекций. Принять в нем участие может каждый. Для этого нужно создать собственный проект на основе шедевров из коллекции галереи.