Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Разведка Франции назвала отдавшего приказ о химатаке в Сирии
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
17:08 (мск), источник: Telegraf.by

Минчанин выиграл 10 тыс. евро за креативную идею маски для сна

Минчанин Алексей Лимонов занял первое место на конкурсе Rijksstudio Award 2017, презентовав креативную идею маски для сна, и был награжден 10 тыс. евро.

Источник: Telegraf.by

«Мой первый настоящий успех! Я все еще не могу поверить!» — написал он в своем аккаунте в Instagram.

В своем проекте «Шедевры никогда не спят» Алексей Лимонов использовал глаза персонажей известных картин в оформлении масок для сна. Идея заключается в том, что когда обладатель маски засыпает, вместо него на мир смотрят герои шедевров мирового искусства. Авторитетное жюри признало маски для сна минчанина лучшим из 75 проектов со всего мира. Его проект соперничал с презервативами «Эдем», сделанных по мотивам гравюр Саделера (второе место) и головными уборами по мотивам фотографий растений в 30-кратном увеличении Карла Блосфельдта (третье место).

Rijksstudio Award проводится третий год подряд. Эта премия была основана одним из самых знаменитых музеев мира Rijksmuseum для популяризации своих коллекций. Принять в нем участие может каждый. Для этого нужно создать собственный проект на основе шедевров из коллекции галереи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МТС запустил услуги 4G еще в 8 городах Беларуси
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Путин потребовал не нарушать права граждан при сносе пятиэтажек
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Пять человек ранены в Стамбуле при взрыве в микроавтобусе
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь