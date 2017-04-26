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17:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители пяти районов Уфы временно останутся без воды

УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» из-за проведения ремонтных работ 27 апреля временно отключит воду в пяти районах башкирской столицы.

В Калининском районе с 10 до 22 часов холодная вода будет отключена ул. Мушникова, 11/3, 11/4.

В этом же районе, но уже на ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2 и ул. Победы, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2 холодная вода будет отключена с 10 до 24 часов.

В Советском районе 27 апреля с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на ул. Комсомольская, 87, 91, 93, 95, 97а; ул. Тихорецкая, 1, 3; ул. 50 лет Октября, 26.

В этом же районе с 12 часов 27 апреля до 11 часов 28 апреля холодную воду отключат на ул. Б. Гражданская, 23, 25, 27; ул. С. Халтурина, 1, 9.

В Орджоникидзевском районе 27 апреля с 10 до 19 часов подача холодной воды будет приостановлена на ул. Кольцевая, 106, 108, 112; ул. Свободы, 17.

В Демском районе 27 апреля с 13 до 22 часов холодная вода будет отключена на ул. Центральная, 1, 3, 22, 18/1; ул. Локомотивная, 6, 8, 12, 24.

В Кировском районе 27 апреля с 10 до 20 часов холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

ул. Коммунистическая, 75, 75/1, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 90/1, 91, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 110, 110а/4, 104а, 114, 114а; ул. Новомостовая, 25.

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