Глава Минспорта РТ: газон на «Казань Арене» в нормативном состоянии

— Сегодня мы не только контролируем сами себя, мы контролируемся со стороны FIFA, есть определенные компании, которые занимаются мониторингом состояния поля… Не хочу громогласно говорить, что идеальное состояние — нормативное состояние, это поле соответствует пяти звездам FIFA, на нем можно проводить любого уровня турнир, в том числе Чемпионат страны, — заявил Леонов.

Напомним, последний раз газон на стадионе меняли в прошлом году, его выращивали специально к Кубку Конфедераций.