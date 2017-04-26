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17:37 (мск), источник: Prokazan.ru

Глава Минспорта РТ: газон на «Казань Арене» в нормативном состоянии

На пресс-конференции в преддверии тестового матча Кубка Конфедераций между «Рубином» и ЦСКА министр спорта РТ Владимир Леонов ответил на вопрос о состоянии газона на стадионе «Казань Арене», по его словам, сейчас покрытие находится в «нормативном состоянии».

Источник: Prokazan.ru

 — Сегодня мы не только контролируем сами себя, мы контролируемся со стороны FIFA, есть определенные компании, которые занимаются мониторингом состояния поля… Не хочу громогласно говорить, что идеальное состояние — нормативное состояние, это поле соответствует пяти звездам FIFA, на нем можно проводить любого уровня турнир, в том числе Чемпионат страны, — заявил Леонов.

Напомним, последний раз газон на стадионе меняли в прошлом году, его выращивали специально к Кубку Конфедераций.

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