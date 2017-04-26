«Бессмертный полк» соберет более 50 тыс воронежцев
Колонна пройдет от улицы Дзержинского до проспекта Революции.
Колонна пройдет от улицы Дзержинского до проспекта Революции.
Более 50 тыс. воронежцев планируют 9 мая принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк России», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила
Участники акции стартуют с улицы Дзержинского, затем пройдут по улице Плехановской мимо площади Ленина. Завершится шествие на проспекте Революции, сообщило управление культуры в среду, 26 апреля. Глава города Александр Гусев поручил подчиненным детально продумать маршрут следования колонны. В 2016 году происходили задержки в движении, хотя численность участников составляла около 40 тыс. человек.
Воронежцы могут бесплатно распечатать портреты фронтовиков в МФЦ «Мои документы». Электронные носители с фотографиями принимают до 6 мая.