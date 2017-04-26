Известные люди, которых чем-то закидали
В блогера № 1 в России Илью Варламова 26 апреля в аэропорту Ставрополя кинули торт и облили зелёнкой.
В блогера № 1 в России Илью Варламова 26 апреля в аэропорту Ставрополя кинули торт и облили зелёнкой.
Редакция ivbg.ru решила вспомнить похожие случаи, произошедшие с известными личностями.
Ботинки Буша
В декабре 2008 года в 43 президента США в ходе
2. Яичное покушение на Януковича
На бывшего президента Украины было совершенно настоящее покушение. Яичное. После прямого попадания в грудь Виктор Янукович упал и подняться не смог. Упал, видимо, от страха.
3. Саакашвили и бомбардировка стаканом
А вот в бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили бросил стакан его коллега. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не пожалел воды и попытался подстрелить своего оппонента в горячем споре. Инцидент произошел 16 декабря 2015 года заседания Нацсовета реформ.
4. Десерт для Касьянова
Лидеру партии ПАРНАС Михаилу Касьянову кинули торт в лицо прямо в одном из столичных ресторанов. Никто не пострадал, но Михаилу десерт не понравился.
5. Алексей «Зелёный Халк» Навальный
Известного оппозиционера, народного активиста и общественного деятеля 20 марта 2017 года тепло приняли в Барнауле. Когда он прогуливался по улице со своей охраной, к нему подошел молодой человек и устроил настоящий душ из зелёнки. Навальный воспринял инцидент с юмором.
6. Денежный Зепп
20 июля 2015 года
7. Яичница
Яичный снаряд приземлился на голову одному из фаворитов президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона 1 марта этого года. Он, в отличии от Януковича, не испугался, что не скажешь о его телохранителях.
8. Макаревич di pomodoro
Известного российского музыканта Андрея Макаревича 29 сентября 2014 года закидали помидорами на собственном концерте. Подтекст политический: многим не нравилась позиция Андрея насчет ситуации вокруг Украины.
9. Gangsta Обама
Напоследок бросок не в известного человека, а от известного человека. Бывший президент США Барак Обмана после одного из своих выступлений кинул микрофон, как настоящий репер. Получилось эффектно.