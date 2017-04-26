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17:46 (мск), источник: ivbg.ru

Известные люди, которых чем-то закидали

В блогера № 1 в России Илью Варламова 26 апреля в аэропорту Ставрополя кинули торт и облили зелёнкой.

Редакция ivbg.ru решила вспомнить похожие случаи, произошедшие с известными личностями.

Ботинки Буша

В декабре 2008 года в 43 президента США в ходе пресс-конференции в Багдаде мужчина кинул два ботинка. В арабской культуре кинуть обувь в кого-либо равноценно сильнейшему оскорблению.

2. Яичное покушение на Януковича

На бывшего президента Украины было совершенно настоящее покушение. Яичное. После прямого попадания в грудь Виктор Янукович упал и подняться не смог. Упал, видимо, от страха.

3. Саакашвили и бомбардировка стаканом

А вот в бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили бросил стакан его коллега. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не пожалел воды и попытался подстрелить своего оппонента в горячем споре. Инцидент произошел 16 декабря 2015 года заседания Нацсовета реформ.

4. Десерт для Касьянова

Лидеру партии ПАРНАС Михаилу Касьянову кинули торт в лицо прямо в одном из столичных ресторанов. Никто не пострадал, но Михаилу десерт не понравился.

5. Алексей «Зелёный Халк» Навальный

Известного оппозиционера, народного активиста и общественного деятеля 20 марта 2017 года тепло приняли в Барнауле. Когда он прогуливался по улице со своей охраной, к нему подошел молодой человек и устроил настоящий душ из зелёнки. Навальный воспринял инцидент с юмором.

6. Денежный Зепп

20 июля 2015 года пресс-конференция бывшего главы ФИФА Йозефа (он же Зепп) Блаттера началась со скандала. Над его головой пачку долларов рассыпал британский комик Cаймон Бродкин. Бродкин, выступающий под псевдонимом Ли Нельсон, считал, что КНДР платит Блаттеру, чтобы получить разрешение на проведение Чемпионата Мира по футболу 2026 года. В том же году Зепп покинул место президента ФИФА.

7. Яичница по-французски

Яичный снаряд приземлился на голову одному из фаворитов президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона 1 марта этого года. Он, в отличии от Януковича, не испугался, что не скажешь о его телохранителях.

8. Макаревич di pomodoro

Известного российского музыканта Андрея Макаревича 29 сентября 2014 года закидали помидорами на собственном концерте. Подтекст политический: многим не нравилась позиция Андрея насчет ситуации вокруг Украины.

9. Gangsta Обама

Напоследок бросок не в известного человека, а от известного человека. Бывший президент США Барак Обмана после одного из своих выступлений кинул микрофон, как настоящий репер. Получилось эффектно.

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