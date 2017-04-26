Сочинскому бизнесмену запретили катать туристов на рафте по Мзымте

Но исправить ситуацию еще можно. Для этого предпринимателю нужно узаконить свою деятельность. Тогда он снова сможет работать с туристами — сплавлять их на рафтах.

А пока за нерадивым бизнесменом понаблюдают приставы, чтобы сочинец не вздумал в обход закона возобновлять прогулки по реке, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.