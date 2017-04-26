Сочинскому бизнесмену запретили катать туристов на рафте по Мзымте
Сочинский суд запретил местному бизнесмену организовывать рафтовые прогулки по Мзымте. Работу мужчины признали незаконной, так как он не оформил права на пользования рекой.
Сочинский суд запретил местному бизнесмену организовывать рафтовые прогулки по Мзымте. Работу мужчины признали незаконной, так как он не оформил права на пользования рекой.
Но исправить ситуацию еще можно. Для этого предпринимателю нужно узаконить свою деятельность. Тогда он снова сможет работать с туристами — сплавлять их на рафтах.
А пока за нерадивым бизнесменом понаблюдают приставы, чтобы сочинец не вздумал в обход закона возобновлять прогулки по реке, сообщили ГТРК «Кубань» в