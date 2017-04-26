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18:03 (мск), источник: Sputnik.by

Упавшую в цирке гимнастку Сюльгину выписали из больницы

К тренировкам цирковая артистка, по рекомендации медиков, вернется не ранее, чем через месяц.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Упавшую в Белгосцирке российскую гимнастку Марию Сюльгину выписали из Больницы скорой медицинской помощи, об этом она сообщила Sputnik в среду.

Инцидент произошел 19 апреля. Вместе с супругом Евгением Писаревым российская гимнастка Мария Сюльгина исполняла номер из программы «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город» в Белорусском государственном цирке. Артистка не использовала страховку. В ходе исполнения номера Мария упала с высоты третьего этажа. Ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

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По словам Сюльгиной, в понедельник была сделана контрольная рентгенограмма сломанной руки, по результатам которой было решено пациентку выписать.

Артистка находится в Минске и продолжает придерживаться постельного режима. Она отметила, что медики порекомендовали ей не возвращаться к тренировкам, как минимум месяц.

«Врачи сказали, что четыре недели как минимум ничего не делать, отдыхать и так далее. Восстановлением своим займусь сразу, как снимут гипс. Манеж меня ждет!» — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе Белгосцирка Sputnik сообщили, что проверка по выяснению причин произошедшего продолжается.

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