Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
«Когда я жила в РФ, я жила ненавистью»: Савченко в интервью РБК
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
16Мир встретил Пасху
17:59 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму к курортному сезону готова четверть пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр -РИА Новости (Крым). Из 428 крымских пляжей к курортному сезону пока готовы только 109.

Источник: РИА "Новости"

Об этом вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк сообщила в ходе селекторного совещания в Совете министров.

«Подготовка пляжей к курортному сезону началась с ноября прошлого года. Была подготовлена вся нормативная база, чтобы все работы были выполнены. Но на сегодняшний день из 428 пляжей только 109 подготовлены к курортному сезону. Чтобы открыть пляж необходимо заключение Роспотребнадзора. Этот орган дает заключение только тогда, когда пляж убран, есть вся инфраструктура и проведено обследование дна», — сообщила Опанасюк.

В некоторых муниципалитетах к сезону подготовили всего по одному пляжу.

«Из 97 пляжей Алушты в Роспотребнадзор за заключением обратилось только 13 пользователей. Из 95 пляжей Евпатории — 45, в Керчи из 8 только 3, в Саках из 10 всего 3, Судак из 27 — 21, Феодосия из 43 — один, Ялта из 88 — 14. Причем в Ялте проведено обследование дна только на 12 пляжах. В Бахчисарайском районе из 18 — в 16 прибрежных зонах, в Ленинском районе из 7 — ни одного, Раздольненский район один пляж, и то не обратились, в Саксом районе из 16 — один, в Симферопольском районе из 10 — один, Черноморский район из 8 — 4», — сказала Опанасюк уточнив, что в основном муниципалитеты оправдывали неготовность пляжей к сезону сложными погодными условиями.

Глава РК Сергей Аксенов подчеркнул, что процесс приведения пляжей в порядок необходимо ускорить.

«Мы примем меры по этому поводу и будем наводить порядок. Выезжаем после майских праздников и посмотрим реальное состояние дел. Хорошего ничего, надо ускорять процесс. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов: вовремя сделайте все документы. Пляжи — это наша валюта», — заявил Аксенов. И подчеркнул, что если «будут нормальные пляжи, в туристах у нас не будет недостатка».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Стали известны все причины падения разбившегося в Сочи Ту-154
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
Совфед одобрил запрет на странные имена для детей
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Пять человек ранены в Стамбуле при взрыве в микроавтобусе
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь