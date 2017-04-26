В Крыму к курортному сезону готова четверть пляжей

Об этом вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк сообщила в ходе селекторного совещания в Совете министров.

«Подготовка пляжей к курортному сезону началась с ноября прошлого года. Была подготовлена вся нормативная база, чтобы все работы были выполнены. Но на сегодняшний день из 428 пляжей только 109 подготовлены к курортному сезону. Чтобы открыть пляж необходимо заключение Роспотребнадзора. Этот орган дает заключение только тогда, когда пляж убран, есть вся инфраструктура и проведено обследование дна», — сообщила Опанасюк.

В некоторых муниципалитетах к сезону подготовили всего по одному пляжу.

«Из 97 пляжей Алушты в Роспотребнадзор за заключением обратилось только 13 пользователей. Из 95 пляжей Евпатории — 45, в Керчи из 8 только 3, в Саках из 10 всего 3, Судак из 27 — 21, Феодосия из 43 — один, Ялта из 88 — 14. Причем в Ялте проведено обследование дна только на 12 пляжах. В Бахчисарайском районе из 18 — в 16 прибрежных зонах, в Ленинском районе из 7 — ни одного, Раздольненский район один пляж, и то не обратились, в Саксом районе из 16 — один, в Симферопольском районе из 10 — один, Черноморский район из 8 — 4», — сказала Опанасюк уточнив, что в основном муниципалитеты оправдывали неготовность пляжей к сезону сложными погодными условиями.

Глава РК Сергей Аксенов подчеркнул, что процесс приведения пляжей в порядок необходимо ускорить.

«Мы примем меры по этому поводу и будем наводить порядок. Выезжаем после майских праздников и посмотрим реальное состояние дел. Хорошего ничего, надо ускорять процесс. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов: вовремя сделайте все документы. Пляжи — это наша валюта», — заявил Аксенов. И подчеркнул, что если «будут нормальные пляжи, в туристах у нас не будет недостатка».