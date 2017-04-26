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17:58 (мск), источник: Комсомольская правда

На майские праздники в Крыму будут дежурить 3 тысячи полицейских

Дополнительные посты выставят для избежания терактов и несанкционированных протестных акций.

На майские праздники в городах и районах Крыма будут дежурить дополнительные патрули.

— Для обеспечения общественного порядка будут задействованы 3 тысячи человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, общественных организаций и военнослужащие Национальной гвардии, — сообщил заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко.

Такие меры примут для недопущения террористических актов, экстремистских и несанкционированных протестных акций.

— Все места проведения публичных и иных массовых мероприятий с участием значительного количества граждан будут обследованы взрывотехническими службами с применением технических средств. Также будут организованы необходимые досмотровые мероприятия граждан с применением арочных и ручных металлодетекторов перед входом в режимные зоны мест проведения мероприятий, — уточнили в управление информационной политики Мининформ РК.

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