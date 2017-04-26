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19:24 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Фонтаны Петергофа запустят в субботу

Торжественную церемонию смогут увидеть все желающие.

Источник: РИА "Новости"

В Петергофе начинается летний сезон, передают «Невские новости». Фонтаны в музее-заповеднике торжественно запустят в 11.00 29 апреля.

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В субботу в парке начнут работать все 150 фонтанов и 4 каскада. Побывать на торжестве смогут все желающие.

В рамках праздника в Петергофе откроется выставка «В городе карт», на которой будут представлены лучшие образцы из «карточной» коллекции музея-заповедника.

Напомним, ранее фонтаны в Петергофе включали для проверки прямо во время снегопада.

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