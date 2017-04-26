Фонтаны Петергофа запустят в субботу
Торжественную церемонию смогут увидеть все желающие.
Торжественную церемонию смогут увидеть все желающие.
В Петергофе начинается летний сезон, передают «Невские новости». Фонтаны в
В субботу в парке начнут работать все 150 фонтанов и 4 каскада. Побывать на торжестве смогут все желающие.
В рамках праздника в Петергофе откроется выставка «В городе карт», на которой будут представлены лучшие образцы из «карточной» коллекции
Напомним, ранее фонтаны в Петергофе включали для проверки прямо во время снегопада.