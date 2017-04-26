Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Разведка Франции назвала отдавшего приказ о химатаке в Сирии
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
16Мир встретил Пасху
18:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

McDonald’s на Невском оштрафовали за незаконную вентиляцию

Общепит самовольно установил кондиционеры во дворе исторического здания.

Источник: AP 2017

McDonald’s в центре Петербурга оштрафовали за незаконную вентиляцию, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Нарушения обнаружили в ресторане быстрого питания, расположенном на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна.

По данным ведомства, общепит самовольно установил кондиционеры и вентиляционные трубы во дворе здания, не получив разрешение на эти конструкции. McDonald’s обязали устранить нарушения и выплатить административный штраф.

Здание на углу Невского и Рубинштейна известно как Дом Ростовцева и является объектом культурного наследия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«В поисках ада». Невзоров - о свободе и бедах России
Стали известны все причины падения разбившегося в Сочи Ту-154
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
Совфед одобрил запрет на странные имена для детей
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Пять человек ранены в Стамбуле при взрыве в микроавтобусе
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь