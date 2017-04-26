McDonald’s на Невском оштрафовали за незаконную вентиляцию
Общепит самовольно установил кондиционеры во дворе исторического здания.
Общепит самовольно установил кондиционеры во дворе исторического здания.
McDonald’s в центре Петербурга оштрафовали за незаконную вентиляцию, сообщает
По данным ведомства, общепит самовольно установил кондиционеры и вентиляционные трубы во дворе здания, не получив разрешение на эти конструкции. McDonald’s обязали устранить нарушения и выплатить административный штраф.
Здание на углу Невского и Рубинштейна известно как Дом Ростовцева и является объектом культурного наследия.