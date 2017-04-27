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04:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны

Мэр вручил ей телеграмму от имени президента России Владимира Путина.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны — труженика тыла Юлию Зыкову, сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии напомнили, что, по данным красноярских архивов, в годы Великой Отечественной войны в Красноярск прибыло около 30 000 рабочих. В городе разместилось более 25 крупных заводов и фабрик, которые на 85% работали непосредственно на оборону.

В цехах строившегося Красноярского бумажного комбината разместили завод № 9 по производству пироксилиновых порохов с Украины. Сюда же поступило химическое оборудование из Тульской и Ростовской областей. Новое предприятие стало именоваться заводом № 580, производившим пороховые заряды. Именно на этот завод и пришла работать 15-летняя Юля Зыкова.

«Я же совсем молоденькая была. Взяли меня сначала курьером, потом попала в отдел учёта. На заводе в то время работали в основном женщины, старики и подростки. Трудились по 13−14 часов в сутки. Помню, в столовой нашего завода на 800 человек было всего 63 ложки. При входе их выдавал дежурный. Пообедав, ложку нужно было обязательно сдать, иначе другой смене просто нечем есть», — вспоминает Юлия Зыкова.

Завод № 580 Наркомата боеприпасов (позднее — химкомбинат «Енисей») в годы войны выпускал заряды к 76-миллиметровой дивизионной пушке, 82-миллиметровому миномету, 85-миллиметровой зенитной пушке и другим орудиям.

«Мы тогда не думали, что когда-нибудь нас будут называть тружениками тыла. Конечно, трудно было, но мы знали, какое нужное дело совершаем. У всех на фронте были отцы или братья. Для каждого лозунг “Всё для фронта, всё для Победы!” имел личный смысл. Это была не показуха, мы верили, что наши снаряды помогут уберечь жизни родным, что каждый своим трудом приближает Победу», — рассказывает ветеран.

После войны она выбрала себе профессию бухгалтера и почти 60 лет проработала в этой должности на старейшей красноярской теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-1.

Сегодня с 90-летним юбилеем Юлию Зыкову поздравляли близкие люди. Поздравил юбиляра и глава города Эдхам Акбулатов. Мэр вручил ей памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента России Владимира Путина.

«Ваше поколение отличается особым трудолюбием, серьезным отношением к работе. Знаю, что в течение многих лет вы работали в профсоюзе, помогая и поддерживая других людей. Желаю Вам здоровья, любви и заботы со стороны родных и близких! Долгих Вам лет жизни!» — сказал Эдхам Акбулатов.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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