Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны
Мэр вручил ей телеграмму от имени президента России Владимира Путина.
Мэр вручил ей телеграмму от имени президента России Владимира Путина.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны — труженика тыла Юлию Зыкову, сообщили в
В мэрии напомнили, что, по данным красноярских архивов, в годы Великой Отечественной войны в Красноярск прибыло около 30 000 рабочих. В городе разместилось более 25 крупных заводов и фабрик, которые на 85% работали непосредственно на оборону.
В цехах строившегося Красноярского бумажного комбината разместили завод № 9 по производству пироксилиновых порохов с Украины. Сюда же поступило химическое оборудование из Тульской и Ростовской областей. Новое предприятие стало именоваться заводом № 580, производившим пороховые заряды. Именно на этот завод и пришла работать 15-летняя Юля Зыкова.
«Я же совсем молоденькая была. Взяли меня сначала курьером, потом попала в отдел учёта. На заводе в то время работали в основном женщины, старики и подростки. Трудились по 13−14 часов в сутки. Помню, в столовой нашего завода на 800 человек было всего 63 ложки. При входе их выдавал дежурный. Пообедав, ложку нужно было обязательно сдать, иначе другой смене просто нечем есть», — вспоминает Юлия Зыкова.
Завод № 580 Наркомата боеприпасов (позднее — химкомбинат «Енисей») в годы войны выпускал заряды к 76-миллиметровой дивизионной пушке, 82-миллиметровому миномету, 85-миллиметровой зенитной пушке и другим орудиям.
«Мы тогда не думали, что
После войны она выбрала себе профессию бухгалтера и почти 60 лет проработала в этой должности на старейшей красноярской теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-1.
Сегодня с 90-летним юбилеем Юлию Зыкову поздравляли близкие люди. Поздравил юбиляра и глава города Эдхам Акбулатов. Мэр вручил ей памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента России Владимира Путина.
«Ваше поколение отличается особым трудолюбием, серьезным отношением к работе. Знаю, что в течение многих лет вы работали в профсоюзе, помогая и поддерживая других людей. Желаю Вам здоровья, любви и заботы со стороны родных и близких! Долгих Вам лет жизни!» — сказал Эдхам Акбулатов.
По материалам