Ученые зафиксировали опасную эволюцию микобактерий туберкулеза
Ученые из Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН и Московского
Ученые из Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН и Московского
Статья опубликована в журнале Genome Biology and Evolution.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез остается одним из самых опасных инфекционных заболеваний человека, ежегодно уносящим более 1,8 миллионов жизней во всем мире. Он вызывается микобактериями из группы Mycobacterium tuberculosis, или иначе — палочками Коха. Наиболее уязвимы для этой болезни люди с
Ученые выявили набор из трех мутаций, которые могут позволить микобактерии быстро развиваться в организме людей с пониженным иммунитетом. Появление новых штаммов возбудителя туберкулеза требует новых подходов к лечению и предполагает разработку новых
Валерий Даниленко, заведующий отделом генетических основ биотехнологий ИОГен им. Н. И. Вавилова РАН, профессор кафедры биоинформатики Факультета медицинской и биологической физики МФТИ, отмечает: «Человечество пытается опередить болезнь с помощью новых препаратов и технологий для лечения, однако эта борьба тактически уже проиграна. За пятьдесят лет был создан только один новый антибиотик с новым механизмом действия. Он используется
На данный момент исследователи выделяют
Существующие сейчас методики лечения позволяют вылечить болезнь за год или два. Но могут появиться такие мутанты, которые будут быстро развиваться у некоторых категорий людей. Всем известно, как медики научились бороться с гриппом: каждый год формируется новый штамм с новой мутацией, под которую разрабатывается новая вакцина. Но у вируса гриппа всего несколько генов, а у микобактерии туберкулеза только генов вирулентности порядка трехсот, и во всех могут происходить мутации.
Валерий Даниленко: «Мы нашли мутации, которые могут позволить бактерии хорошо развиваться в организме людей с пониженным иммунитетом. Теперь, как в случае с гриппом, мы предлагаем разработать вакцины, специфичные против определённых линий туберкулёза, на основе конкретных генов, выявленных при биоинформатическом анализе многих сотен секвенированных геномов, что поможет нащупать подход, позволяющий заранее препятствовать распространению опасных линий. Также мы разработали диагностики, которые помогают обнаружить такие линии».