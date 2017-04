Скончался режиссер фильма «Молчание ягнят» Джонатан Демме

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Джонатан Демме, известный благодаря культовому триллеру «Молчание ягнят» (The Silence of the Lambs, 1990 год), скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил интернет-сайт IndieWire.