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21:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Скончался режиссер «Молчания ягнят» Джонатан Демме

В США на 74-м году жизни скончался режиссер Джонатан Демме, известный прежде всего как режиссер фильма «Молчание ягнят», вышедшего на экраны в 1991 году.

Источник: AP 2017

О смерти Демме сообщил журнал Variety. Позже агент режиссера подтвердил его смерть. По его словам, Демме скончался от осложнений рака пищевода в своей квартире на Манхеттене.

Похороны Демме пройдут в кругу семьи, сказал его агент.

Фильм Демме «Молчание ягнят» остался его самой известной работой. Это был один из немногих фильмов в истории Голливуда, который получил премии «Оскар» сразу в пяти номинациях — «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», лучшие работы актера и актрисы в главных ролях и лучшая адаптация книги.

Среди других известных работ Демме — фильм «Филадельфия». Он был одной из первых картин, посвященных проблеме СПИДа в Голливуде. Также режиссер снял фильмы «Замужем за мафией», «Дикая штучка», «Маньчжурский кандидат».

Кроме того, Демме работал режиссером на известнейших американских телешоу — «Шоу Опры Уинфри» и Saturday Night Live (в переводе на русский — «Субботним вечером в прямом эфире»), которые положили начало целым жанрам телевизионных программ.

Также Демме снимал клипы для группы New Order и Брюса Спрингстина.

Клип на песню Брюса Спрингстина "Streets Of Philadelphia" также является режиссёрской работой Джонатана Демме. Сама песня была заглавной в ещё одном фильме Демме - "Филадельфия", и получила "Оскар" за "Лучшую оригинальную песню".
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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