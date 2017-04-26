В Одессе переименовали улицы, «декоммунизированные» Саакашвили
В частности в Одессу «вернулись» улица Терешковой и проспект Жукова.
В частности в Одессу «вернулись» улица Терешковой и проспект Жукова.
Одесский горсовет утвердил названия одной тысячи пятисот тридцати одного топонима (улиц, переулков, проспектов
Указывается, что на рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова, глава промэрской фракции Олег Брындак.
После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.
В рамках данного решения депутаты имплементировали решения
В частности в Одессу «вернулись» улицы «25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова
Ранее сообщалось, что на заседании Комиссии по вопросам наименований при киевском городском голове сегодня, 26 апреля было принято решение переименовать улицу Выборгскую в Киеве в улицу семьи Бродских.