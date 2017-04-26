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20:44 (мск), источник: 112.ua

В Одессе переименовали улицы, «декоммунизированные» Саакашвили

В частности в Одессу «вернулись» улица Терешковой и проспект Жукова.

Источник: 112.ua

Одесский горсовет утвердил названия одной тысячи пятисот тридцати одного топонима (улиц, переулков, проспектов и т. д.) на украинском и русском языках, вернув названия части улиц, которые переименовал тогдашний глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили. Такое решение в среду приняли на заседании горсовет, передает «Интерфакс-Украина».

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Указывается, что на рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова, глава промэрской фракции Олег Брындак.

После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.

В рамках данного решения депутаты имплементировали решения историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал Саакашвили в мае 2016 года.

В частности в Одессу «вернулись» улицы «25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т. д. Вместе с тем, ул. Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К. Либкнехта — переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков — Староказачьими переулками и т. д.

Ранее сообщалось, что на заседании Комиссии по вопросам наименований при киевском городском голове сегодня, 26 апреля было принято решение переименовать улицу Выборгскую в Киеве в улицу семьи Бродских.

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