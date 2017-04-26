Человечество стоит на пороге открытия внеземной жизни, заявили в НАСА

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«При такой широкой деятельности в таком количестве наук, связанной с поиском жизни, мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории», — заявил Зурбукен.

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Он упомянул ряд достижений НАСА последнего времени, включая открытие семи похожих на Землю планет в системы звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. По его словам, «миллиарды планет ожидают открытия только в нашей Галактике». Зурбукен также напомнил про открытие зондом «Кассини» свидетельств того, что в подледных океанах на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе может содержаться водород.

Хотя мы еще не нашли явных следов жизни в других местах, наши исследователи добиваются примечательного прогресса, а астробиологи участвуют во все большем числе миссий НАСА Томас Зурбукен помощник директора НАСА

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