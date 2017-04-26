Прокуратура потребовала расселить дом со «сталагмитами» из фекалий

Фасад дома выглядит так, будто пережил обстрел, рамы в оконных проемах сгнили и кое-где лишились стекол. А в одном из подъездов зимой вырос двухметровый «фекальный сталагмит»: канализация засорилась, и зловонные стоки текли прямо в подъезд, где застывали. Тогда эту проблему решили просто. Как рассказали местные жители, пришли двое мужиков с топорами и кувалдой, срубили гигантскую «сосульку» и выбросили на мороз. Все.

Дом на протяжении шести лет не обслуживала ни одна управляющая компания. Никто попросту не хотел брать его на баланс. Сейчас он находится в управлении УК «Федерация», которую прокуратура уже не раз успела привлечь к административной ответственности. Само здание еще в 2015-м в городской администрации признали аварийным и подлежащим сносу. Еще год потребовался, чтобы включить его в муниципальный реестр аварийных построек и назначить дату расселения аж на 1 января 2025 года. А до тех пор — держитесь.

«Установление длительного срока отселения нарушает конституционные права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания», — посчитали прокуроры и потребовали от и. о. главы администрации городского округа Вячеслава Семакова восстановить жилищные права обитателей общежития. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании незаконным ре­естра аварийных жилых домов, подлежащих сносу на территории Серовского городского округа, в части, касающейся даты расселения дома на Белореченской, 5.

Вячеслав Семаков на замечание прокуратуры ответил: тем, кто живет в общежитии по договору социального найма, были предложены варианты переезда. Но согласившихся немного: большинство не хочет менять шило на мыло, ведь другие муниципальные общежития находятся в не менее плачевном состоянии.