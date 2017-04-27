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09:51 (мск), источник: Афиша Daily

В Японии сделали золотую маску Дарта Вейдера стоимостью 1,4 млн долларов

Японская ювелирная компания Tanaka Kikinzoku Jewelry сделала золотую маску Дарта Вейдера. Она выполнена в натуральную величину (30×26,5 сантиметра) и весит около 15 килограмм.

Источник: AFP 2017

4 мая, в день празднования 40-й годовщины выхода первого фильма «Звездные войны», маска поступит в продажу, сообщает The Telegraph.

Ориентировочная стоимость маски из чистого золота составляет 1,4 млн долларов.

До 4 мая на нее можно будет посмотреть в главном офисе Tanaka Kikinzoku Jewelry, который находится в престижном торговом квартале Гиндза.

Кроме золотого Вейдера фирма также представила серию золотых жетонов (всего будет выпущено 77 экземпляров) стоимостью 11 тысяч долларов. На монетах выгравированы цифры 1977525, в честь даты выхода на экраны первого фильма — 25 мая 1977 года.

Комментарии
1
Скорпион
Первый:))))
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