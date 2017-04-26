Скончалась жена богатейшего человека в Кыргызстане

Об этом «Sputnik Кыргызстан» сообщили родственники женщины. Мамбеталиева была была кандидатом философских и доктором политических наук, профессором, занималась благотворительностью, работала вице-президентом ассоциации «Дордой» и генеральным директором центра отдыха Koi-Tash. Она автор более 100 научных работ, в том числе двух монографий. Гульмира Мамбеталиева умерла на 62 году жизни.

Аскар Салымбеков является одним из богатейших людей в Кыргызстане. Так, по данным белорусского аналитического портала «Завтра твоей страны», его состояние составляет от 500 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

«Большинство деловых ресурсов и экспертов Кыргызстана самым богатым местным предпринимателем считают Аскара Салымбекова. Главный актив самого богатого кыргыза — рыночный комплекс “Дордой”, который является аналогом бывшего московского рынка “Черкизон”. В структуру одноименного холдинга входят охранная, строительная, страховая компании, газета и даже форелевое хозяйство», — отмечает издание.