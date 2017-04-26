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22:16 (мск), источник: Интерфакс

Городские службы переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Атмосферный фронт, подошедший к столичному региону с запада, принес с собой сильные дожди и шквалистый ветер, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Агентство «Москва»
По данным синоптиков, дожди, местами сильные, будут идти несколько суток. К вечеру завтрашнего дня местами может выпасть до 22 мм осадков, а это половина месячной нормы.
Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

По его словам, в Москве сохранится сильный ветер с порывами до 17 м/с.

«Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены на усиленный режим работы. Им даны предписания по защите от порывов ветра зданий, сооружений, жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, рекламных конструкций, строящихся объектов и строительной техники», — подчеркнул заммэра.

Он уточнил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что ГУП «Мосводосток» организовало дежурство аварийных бригад в местах возможных скоплений воды.

«В готовность приведены все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, в том числе бригады по ремонту кровель, уборке сломанных и упавших деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и указателей», — отметил Бирюков.

Он добавил, что москвичи могут обращаться в оперативные службы города за помощью в случае возникновения экстренных ситуаций.

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