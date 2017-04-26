Сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники
Как отмечается, сперва украинцы отдохнут с 29 апреля по 2 мая. С 3 по 5 мая — рабочие дни, после которых снова начнутся выходные: с 6 по 9 мая.
Как отмечается, сперва украинцы отдохнут с 29 апреля по 2 мая. С 3 по 5 мая — рабочие дни, после которых снова начнутся выходные: с 6 по 9 мая.
Согласно распоряжению Кабмина в мае у украинцев будет сразу несколько длинных выходных. Сначала украинцы отдохнут с 29 апреля по 2 мая. Те же, кто не успел пожарить шашлык в эти дни, смогут отправиться на вылазку с 6 по 9 мая. Правда, понедельник, 8 мая, придется отработать в субботу, 13 мая.
1 мая (понедельник) — праздничный выходной День международной солидарности трудящихся. 2 мая (вторник) — выходной;