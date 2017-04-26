Сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники

Согласно распоряжению Кабмина в мае у украинцев будет сразу несколько длинных выходных. Сначала украинцы отдохнут с 29 апреля по 2 мая. Те же, кто не успел пожарить шашлык в эти дни, смогут отправиться на вылазку с 6 по 9 мая. Правда, понедельник, 8 мая, придется отработать в субботу, 13 мая.

1 мая (понедельник) — праздничный выходной День международной солидарности трудящихся. 2 мая (вторник) — выходной; 3—5 мая — рабочие дни; 8 мая (понедельник) — выходной; 9 мая (вторник) — праздничный выходной День Победы. 13 мая (суббота) — рабочий за 8 мая.