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22:10 (мск), источник: Tengrinews

Участковый вынес из огня инвалида и его родственницу в Павлодарской области

Полицейский вынес из огня двух человек в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пострадавшими оказались 53-летний инвалид-колясочник и его 35-летняя родственница. Пожар в частном доме в селе Парамоновка Павлодарской области произошел поздней ночью. Как рассказал участковый Бухара Тишханбай, о случившемся ему сообщили соседи погорельцев.

«Когда приехал на место, часть дома уже была объята огнем. Я силой взломал входную дверь и увидел в коридоре лежащего на полу человека, а рядом с ним горящую инвалидную коляску. Мужчина был без чувств. Я поднял его на руки и вынес на улицу, одновременно вызвал скорую помощь. Очнувшись, мужчина рассказал, что в дальней комнате находится его родственница. Я вновь побежал в дом, но из-за дыма мне самому стало плохо. Выбежав на улицу, я попросил у соседей мокрую ткань, обмотавшись ею, вновь ринулся в дом. Из-за густого дыма ничего не видел. Двигаясь на ощупь, я наткнулся на дверь в комнату, войдя внутрь увидел спящую на диване женщину. Подхватив ее на руки, я выбежал на улицу. В тот момент женщина была еще жива», — вспоминает участковый.

Хозяйка дома получила сильное отравление угарным газом и скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Пострадавшего инвалида второй группы, получившего ожоги лица и рук, удалось спасти. Как выяснилось, погибшая женщина, была единственной его родственницей. Теперь, самым близким человеком для выжившего мужчины стал полицейский, спасший его при пожаре.

«Первые дни я его узнать не мог. У мужчины сильно обгорели лицо и руки. Сейчас он идет на поправку. Но возвращаться ему некуда. Дом сгорел, родственников у него не осталось, поэтому он попросил меня помочь оформить его в дом престарелых. Самостоятельно он передвигаться не может, завтра хочу отвезти ему инвалидную коляску», — говорит сотрудник полиции.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, отважного полицейского ждет поощрение от руководства.

«За проявленную бдительность и профессионализм при спасении людей на пожаре, капитан полиции Бухара Тишханбай представлен к поощрению, — прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции.

Добавим, 35-летний участковый служит в органах внутренних дел с 2005 года.

«Мне впервые пришлось спасать людей на пожаре. Сам чуть не задохнулся от дыма. Теперь хочу купить маску и кислородный баллон, чтобы иметь при себе для таких случаев. Считаю, такие средства защиты должны быть у каждого участкового», — отметил участковый.

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