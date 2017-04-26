Участковый вынес из огня инвалида и его родственницу в Павлодарской области
Полицейский вынес из огня двух человек в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейский вынес из огня двух человек в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пострадавшими оказались 53-летний
«Когда приехал на место, часть дома уже была объята огнем. Я силой взломал входную дверь и увидел в коридоре лежащего на полу человека, а рядом с ним горящую инвалидную коляску. Мужчина был без чувств. Я поднял его на руки и вынес на улицу, одновременно вызвал скорую помощь. Очнувшись, мужчина рассказал, что в дальней комнате находится его родственница. Я вновь побежал в дом, но
Хозяйка дома получила сильное отравление угарным газом и скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Пострадавшего инвалида второй группы, получившего ожоги лица и рук, удалось спасти. Как выяснилось, погибшая женщина, была единственной его родственницей. Теперь, самым близким человеком для выжившего мужчины стал полицейский, спасший его при пожаре.
«Первые дни я его узнать не мог. У мужчины сильно обгорели лицо и руки. Сейчас он идет на поправку. Но возвращаться ему некуда. Дом сгорел, родственников у него не осталось, поэтому он попросил меня помочь оформить его в дом престарелых. Самостоятельно он передвигаться не может, завтра хочу отвезти ему инвалидную коляску», — говорит сотрудник полиции.
Как сообщили в
«За проявленную бдительность и профессионализм при спасении людей на пожаре, капитан полиции Бухара Тишханбай представлен к поощрению, — прокомментировали в
Добавим, 35-летний участковый служит в органах внутренних дел с 2005 года.
«Мне впервые пришлось спасать людей на пожаре. Сам чуть не задохнулся от дыма. Теперь хочу купить маску и кислородный баллон, чтобы иметь при себе для таких случаев. Считаю, такие средства защиты должны быть у каждого участкового», — отметил участковый.