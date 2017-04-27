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09:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На улицах Ростова появились первые символы ЧМ-2018

Волк Забивака — официальный талисман Чемпионата мира по футболу — уже появился на двух площадях Ростова.

«По поручению главы города Виталия Кушнарева мы поставили этих волков, для создания настроения горожанам», — говорит заместитель начальника управления наружной рекламы Администрации города Ростова-на-Дону Любовь Ландина.

Талисман чемпионата мира по футболу придумала студентка из Сибири Екатерина Бочарова. В народном голосовании Волк-забивака играючи обошел своих пушистых конкурентов. Голосовали за него и ростовчане.

По проекту после майских праздников в Ростове и на выездах планируют установить еще 5 крупных символов чемпионата, всего их будет 7. Донская столица пока единственный город в России, где сами разработали дизайн и изготовили скульптуры Забиваки.

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