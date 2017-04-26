В Одессе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания.
Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания.
В Одессе прошел
Как передает корреспондент УНИАН, более 300 человек собрались возле памятника
Торжественная церемония состоялась возле монумента, расположенного на пересечении Александровского проспекта и улицы Малой Арнаутской.
В мероприятии приняли участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члены их семей, а также студенты, школьники, общественность,
Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к памятнику.