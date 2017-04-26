Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
11Протест одного
11Подготовка техники к Параду Победы
22:58 (мск), источник: УНИАН

В Одессе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания.

Источник: УНИАН

В Одессе прошел митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, более 300 человек собрались возле памятника одесситам-чернобыльцам.

Торжественная церемония состоялась возле монумента, расположенного на пересечении Александровского проспекта и улицы Малой Арнаутской.

В мероприятии приняли участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члены их семей, а также студенты, школьники, общественность, моряки-курсанты.

Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к памятнику.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент уволил посла Украины в Киргизской Республике
Стали известны все причины падения разбившегося в Сочи Ту-154
В ГД внесли законопроект о праве военнослужащих получать подарки
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
В Калининграде задержали 12 членов террористической группировки
Мария Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Умер режиссер «Молчания ягнят» Джонатан Демме
ЦСКА разгромил «Локомотив» перед дерби со «Спартаком»
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локо», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь