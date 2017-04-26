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23:18 (мск), источник: УНИАН

Полицейские проведут ночные учения на станции метро перед Евровидением

Учения начнутся в половине второго ночи 28 апреля на станции метро «Площадь Льва Толстого».

Источник: УНИАН

В ночь с 27 на 28 апреля 2017 года столичные полицейские проведут в метрополитене совместные учения, чтобы проверить готовность киевской полиции к обеспечению публичной безопасности во время песенного конкурса «Евровидение-2017».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

«Отработка порядка взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников состоится с привлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и сотрудников полиции метрополитена», — говорится в сообщении.

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Учения начнутся в половине второго ночи 28 апреля на станции метро «Площадь Льва Толстого».

Напомним, координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области провела тактико-специальные антитеррористические учения на базе «Международного выставочного центра», где в мае будет проходить песенный конкурс «Евровидение-2017».

По условиям учения, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой «террористы» взорвали легковой автомобиль, захватили заложников, забаррикадировались в помещении МВЦ и сообщили о своих требованиях.

Как сообщал УНИАН, начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук 19 апреля заявил, что у СБУ нет информации о готовящихся провокациях во время проведения «Евровидения-2017».

62-й музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.

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