Полицейские проведут ночные учения на станции метро перед Евровидением

В ночь с 27 на 28 апреля 2017 года столичные полицейские проведут в метрополитене совместные учения, чтобы проверить готовность киевской полиции к обеспечению публичной безопасности во время песенного конкурса «Евровидение-2017».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

«Отработка порядка взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников состоится с привлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и сотрудников полиции метрополитена», — говорится в сообщении.