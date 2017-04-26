Полицейские проведут ночные учения на станции метро перед Евровидением
Учения начнутся в половине второго ночи 28 апреля на станции метро «Площадь Льва Толстого».
Учения начнутся в половине второго ночи 28 апреля на станции метро «Площадь Льва Толстого».
В ночь с 27 на 28 апреля 2017 года столичные полицейские проведут в метрополитене совместные учения, чтобы проверить готовность киевской полиции к обеспечению публичной безопасности во время песенного конкурса «Евровидение-2017».
Об этом говорится в сообщении
«Отработка порядка взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников состоится с привлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и сотрудников полиции метрополитена», — говорится в сообщении.
Учения начнутся в половине второго ночи 28 апреля на станции метро «Площадь Льва Толстого».
Напомним, координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области провела
По условиям учения, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой «террористы» взорвали легковой автомобиль, захватили заложников, забаррикадировались в помещении МВЦ и сообщили о своих требованиях.
Как сообщал УНИАН, начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук 19 апреля заявил, что у СБУ нет информации о готовящихся провокациях во время проведения «Евровидения-2017».
62-й музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.