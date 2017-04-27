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00:16 (мск), источник: РБК

РПЦ решила сделать Исаакиевский собор патриаршим храмом

Исаакиевский собор после передачи РПЦ получит статус патриаршего, сообщила РБК глава юротдела Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). Принимать все ключевые решения в храме будет патриарх, но к управлению собором может подключиться и епархия.

Источник: РИА "Новости"

Исаакиевский собор после передачи Русской православной церкви (РПЦ) будет иметь статус патриаршего, придать храму особый статус церковь хотела изначально, рассказала РБК глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). «[Поэтому] неслучайным было участие святейшего [в процессе передачи собора]; вполне естественно, что он обратился к губернатору, поддержав инициативу владыки Варсонофия (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Судаков). — РБК)», — рассуждает она.

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О том, что патриарх Кирилл обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой передать собор церкви, говорили на пресс-конференции 12 января вице-губернатор города Михаил Мокрецов и епископ Тихон (Шевкунов). Патриарх направил письмо губернатору в декабре 2016 года, сообщили РБК в пресс-службе Полтавченко.

Соборов, имеющих статус патриарших, в России несколько, например Морской собор в Кронштадте, рассказывает Чернега. К числу патриарших относятся еще и Богоявленский (Елоховский) собор в Москве, Успенский собор в Московском Кремле, Вознесенский войсковой собор в Новочеркасске (Ростовская область) и др.

Полномочия по управлению патриаршим собором принадлежат предстоятелю РПЦ, объяснил РБК источник в церковных кругах, хотя у такого собора есть ключарь или настоятель, который «осуществляет текущее руководство богослужебной и иной деятельностью». В управлении патриаршими соборами участвуют и местные архиереи.

Исаакиевский собор, скорее всего, будет иметь двойное подчинение, сказал РБК настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. «Патриарх является настоятелем многих ставропигиальных (независимых от епархий. — РБК) монастырей, к примеру на Соловках и Валааме. И такими же — ставропигиальными — могут быть храмы в других регионах», — подчеркнул Вигилянский.

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Патриарший храм отличается от других тем, что при нем нет приходского совета, пояснил РБК протодиакон Андрей Кураев​.

В вопросах финансирования патриарших храмов «никаких правил у Московского патриархата нет», сообщил Кураев: «Как пожелает патриарх, так и будет. Но в целом с точки зрения финансирования не бывает так, чтобы из центрального патриаршего бюджета шли деньги на содержание какого-либо храма. Оттуда деньги могут идти только на содержание патриарших дворцов-резиденций».

В 2016 году общий доход, который принес Исаакиевский собор в качестве музея, составил 466 млн 813 тыс. руб., сообщили РБК в музее. Это 60% всех доходов музейного комплекса, состоящего из Исаакия, храма Спаса на Крови и Сампсониевского собора (сейчас передан РПЦ).

Расходы комплекса в 2016 году составили более 744 млн руб. Вычленить расходы отдельно на Исаакий сложно, поскольку дирекция обслуживает все храмы, заявили РБК в музее. Самая главная статья расходов — зарплаты сотрудникам, всего их в музее 393. Затраты по этой статье составили более 358 млн руб.

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Когда будет передан Исаакий, пока непонятно. Согласно плану по передаче собора РПЦ, опубликованному комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 12 января, к 1 марта следовало определить возможность изъятия собора из оперативного управления музея без предоставления учреждению помещений, «обеспечивающих его деятельность».

К 1 июня требуется предоставить сведения о всех содержащихся в коллекции предметах, которые входят в состав Музейного фонда России. Ключевой пункт касается заключения договора о передаче в пользование РПЦ некоторых артефактов, которые включены в Музейный фонд России. Речь идет о так называемых неделимых музейных объектах, то есть тех, что невозможно вывезти из собора. На выполнение этого пункта отводится 24 месяца с момента издания распоряжения комитета имущественных отношений.

Последний пункт — подготовка распоряжения о передаче собора в пользование РПЦ — должен быть выполнен в течение месяца после заключения договора о передаче музейных предметов.

Но РПЦ рассчитывает получить собор уже в этом году, рассказывает РБК источник в церковных кругах. Сначала речь шла о передаче уже к Пасхе, рассказывали РБК два источника, близких к Министерству культуры, и федеральный чиновник. Но потом предполагаемую дату передачи собора перенесли на 12 июля, День святых Петра и Павла, рассказывали РБК источник, близкий к Минкультуры, и собеседник, близкий к РПЦ. В этот день в Петербург всегда приезжает патриарх Кирилл, чтобы провести службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

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