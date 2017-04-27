Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Предатель, Бывалый и режиссер: три амплуа Евгения Моргунова
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
16Мир встретил Пасху
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Бесценное за бесценок. Культурные сокровища, проданные за копейки

Сколько стоил «Потерянный рай» Мильтона? Кто заработал на романах Стендаля? И какая картина Ван Гога поправила его плачевное финансовое состояние? АиФ.ru вспоминает культурные сокровища, которые были проданы за копейки, а принесли целое состояние.

27 апреля 1667 года обнищавший и давно ослепший английский поэт Джон Мильтон всего за 10 фунтов продал своё величайшее произведение «Потерянный рай».

Знаменитую поэму об Адаме автор задумал ещё в юности, но считал себя недостаточно зрелым и мудрым, чтобы взяться за написание религиозного эпоса. Спустя годы размышлений и труда (во время работы над «Потерянным раем» Мильтон изучил более полутора тысяч произведений) эта рукопись подвела итоговую черту его жизненного пути, однако не смогла поправить бедственное финансовое положение.

Джон Мильтон | Источник: РИА "Новости"

АиФ.ru вспоминает ещё 5 культурных сокровищ, которые были проданы за копейки.

Эдгар Аллан По «Ворон»

«Ворон» Эдгара Аллана По сегодня считается одним из самых известных английских стихотворений, однако сам автор смог продать его издателям лишь со второй попытки, выручив всего $9.

В 1845 году права на публикацию знаменитых строф приобрёл владелец American Review Джордж Хукер Колтон, который включил стихотворение в февральский выпуск журнала. Как ни странно «Ворона» предваряла рецензия одного из самых высокооплачиваемых журнальных авторов того времени Натаниэля Паркера, который высоко оценил произведение По: «По нашему мнению оно являет собой единственный пример “мимолётной поэзии”, известный американской литературе; а тонкостью замысла, изумительным искусством стихосложения, поразительно высоким полётом фантазии и своим “зловещим очарованием” не имеет ничего равного и в английской поэзии».

Портрет Эдгара Аллана По в доме писателя

Паркер не ошибся, даже 100 лет спустя, в 2009 году, один из редких экземпляров первой книги По со знаменитым стихотворением был продан на аукционе Christie’s за рекордные $662 500. А сам автор «Ворона», родоначальник детектива и психологической прозы, до сих пор считается одним из самых знаменитых американский писателей.

Читайте также
34 легендарные картины, которые должен знать каждый

Поль Гоген «Когда свадьба?»

Большую часть жизни знаменитый французский живописец Поль Гоген прожил в бедности. Его картины назвали «измышлениями больного мозга, надругательством над Искусством и Природой», а журналисты писали: «Если хотите позабавить своих детей, пошлите их на выставку Гогена».

Широко известна история о провалившейся выставке картин постимпрессиониста, которая состоялась в Париже 8 февраля 1895 года. Из всей коллекции полотен, написанных художником на Таити, тогда удалось продать всего девять и выручить за них смешную сумму, которой хватило только на то, чтобы расплатиться с аукционистами. Однако в 2015 году полотно Гогена «Когда свадьба?» из этого же цикла ушло с молотка за рекордные $300 млн, став самым дорогим проданным произведением искусства в мире.

Сам же художник умер в нищете. «У меня нет даже куска хлеба, чтобы восстановить силы. Поддерживаю себя водой, иногда плодами гуавы и манго, которые сейчас поспели, да ещё пресноводными креветками», — писал Гоген.

Стендаль «Красное и чёрное»

Анри Мари Бейль, писавший под псевдонимом Стендаль, считается одним из самых выдающихся французских писателей. Особенно высоко литературоведы оценивают его роман «Красное и чёрное», в котором тщеславный главный герой Жюльен Сорель приходит к заключению: «В наш век деньги — всё».

Однако сам автор так и не смог заработать своим литературным трудом, а в период написания романа «Красное и чёрное» и вовсе был на грани самоубийства: рисовал пистолеты на полях своих рукописей и писал многочисленные завещания. Стендалю чудом удалось издать «Красное и чёрное», ведь все его многочисленные произведения либо оставались незамеченными, либо осуждались обществом за шокирующие по тогдашним меркам нравы героев (в его книгах грешили абсолютно все: юные девы, матери семейств и даже аббаты).

Стендаль

Всего через несколько лет после смерти Стендаля его стали называть одним из крупнейших мастеров европейского романа. А душеприказчик писателя Ромен Коломб предпринял полное переиздание произведений знаменитого француза, включая «Красное и чёрное», благодаря чему заработал целое состояние.

Винсент Ван Гог «Красные виноградники в Арле»

Существует легенда, что «Красные виноградники в Арле» была единственной картиной Ван Гога, которую он сумел продать.

«Красные виноградники в Арле»
Читайте также
Кто написал эту картину — Поль Сезанн или Ван Гог?

На самом же деле при жизни художника за скромные деньги ушли несколько его работ, а картина «Красные виноградники в Арле» стала первой, за которую знаменитый постимпрессионист выручил 350 франков. Небольшую сумму, которая для великого нидерландца была пределом мечтаний, заплатила бельгийская художница Анна Бош сразу после выставки 1890 года. Картина была выставлена на экспозиции символистов в Брюсселе, где привлекла всеобщее внимание своим колоритом и тревожным эмоциональным состоянием.

Исследователи предполагают, что если бы не роковой выстрел себе в грудь в 1890 году, Ван Гог очень скоро стал бы богат. А легенда о «непризнанном гении» была всего лишь проверенным способом дельцов привлечь внимание к покойному художнику и повысить рыночный потенциал его картин.

Франц Шуберт «Лебединая песня»

Подобно Ван Гогу, композитор Шуберт прожил короткую жизнь и оставил после себя множество культурных сокровищ. Однако в отличие от художника, ещё при жизни имел грандиозные успехи в композиторском и исполнительском деле.

Читайте также
Неоконченная симфония Франца Шуберта

Тем не менее, последние годы жизни Шуберта оказались трудными: по складу характера композитор не умел добиваться благосклонности влиятельных венских музыкальных деятелей, и был вынужден обивать пороги издательских домов, которые либо не хотели покупать его крупные произведения, либо платили за них ничтожно малую сумму.

Уже после смерти Шуберта венский издатель Тобиас Хаслингер купил у его брата рукопись песен композитора на стихи Рельштаба и опубликовал сборник под названием «Лебединая песня» — в соответствии с легендой, гласящей, что лебедь поёт свою песню перед смертью. Сборник из 14 произведений, в числе которых «Зимний путь», «Серенада» и «Прекрасная мельничиха», до сих пор не утратил популярность и является одним из самых известных образцов классической музыки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Это было похоже на казнь»: как американец убил русскую невесту
СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Предатель, Бывалый и режиссер: три амплуа Евгения Моргунова 90 лет назад родился Евгений Моргунов, ведущий советский актер комедийного жанра. Вспоминаем удивительную творческую судьбу актера, не сыгравшего ни одной главной роли, но вошедшего в историю кино
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь