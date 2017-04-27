Бесценное за бесценок. Культурные сокровища, проданные за копейки

27 апреля 1667 года обнищавший и давно ослепший английский поэт Джон Мильтон всего за 10 фунтов продал своё величайшее произведение «Потерянный рай». Знаменитую поэму об Адаме автор задумал ещё в юности, но считал себя недостаточно зрелым и мудрым, чтобы взяться за написание религиозного эпоса. Спустя годы размышлений и труда (во время работы над «Потерянным раем» Мильтон изучил более полутора тысяч произведений) эта рукопись подвела итоговую черту его жизненного пути, однако не смогла поправить бедственное финансовое положение.

Джон Мильтон | Источник: РИА "Новости"

АиФ.ru вспоминает ещё 5 культурных сокровищ, которые были проданы за копейки. Эдгар Аллан По «Ворон» «Ворон» Эдгара Аллана По сегодня считается одним из самых известных английских стихотворений, однако сам автор смог продать его издателям лишь со второй попытки, выручив всего $9. В 1845 году права на публикацию знаменитых строф приобрёл владелец American Review Джордж Хукер Колтон, который включил стихотворение в февральский выпуск журнала. Как ни странно «Ворона» предваряла рецензия одного из самых высокооплачиваемых журнальных авторов того времени Натаниэля Паркера, который высоко оценил произведение По: «По нашему мнению оно являет собой единственный пример “мимолётной поэзии”, известный американской литературе; а тонкостью замысла, изумительным искусством стихосложения, поразительно высоким полётом фантазии и своим “зловещим очарованием” не имеет ничего равного и в английской поэзии».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BLofcq3Bcw7/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Samantha Chong (@samjamtimtam)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-16T17:46:00+00:00">Окт 16 2016 в 10:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Портрет Эдгара Аллана По в доме писателя

Паркер не ошибся, даже 100 лет спустя, в 2009 году, один из редких экземпляров первой книги По со знаменитым стихотворением был продан на аукционе Christie’s за рекордные $662 500. А сам автор «Ворона», родоначальник детектива и психологической прозы, до сих пор считается одним из самых знаменитых американский писателей.

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Поль Гоген «Когда свадьба?» Большую часть жизни знаменитый французский живописец Поль Гоген прожил в бедности. Его картины назвали «измышлениями больного мозга, надругательством над Искусством и Природой», а журналисты писали: «Если хотите позабавить своих детей, пошлите их на выставку Гогена». Широко известна история о провалившейся выставке картин постимпрессиониста, которая состоялась в Париже 8 февраля 1895 года. Из всей коллекции полотен, написанных художником на Таити, тогда удалось продать всего девять и выручить за них смешную сумму, которой хватило только на то, чтобы расплатиться с аукционистами. Однако в 2015 году полотно Гогена «Когда свадьба?» из этого же цикла ушло с молотка за рекордные $300 млн, став самым дорогим проданным произведением искусства в мире.

Сам же художник умер в нищете. «У меня нет даже куска хлеба, чтобы восстановить силы. Поддерживаю себя водой, иногда плодами гуавы и манго, которые сейчас поспели, да ещё пресноводными креветками», — писал Гоген. Стендаль «Красное и чёрное» Анри Мари Бейль, писавший под псевдонимом Стендаль, считается одним из самых выдающихся французских писателей. Особенно высоко литературоведы оценивают его роман «Красное и чёрное», в котором тщеславный главный герой Жюльен Сорель приходит к заключению: «В наш век деньги — всё». Однако сам автор так и не смог заработать своим литературным трудом, а в период написания романа «Красное и чёрное» и вовсе был на грани самоубийства: рисовал пистолеты на полях своих рукописей и писал многочисленные завещания. Стендалю чудом удалось издать «Красное и чёрное», ведь все его многочисленные произведения либо оставались незамеченными, либо осуждались обществом за шокирующие по тогдашним меркам нравы героев (в его книгах грешили абсолютно все: юные девы, матери семейств и даже аббаты).

Всего через несколько лет после смерти Стендаля его стали называть одним из крупнейших мастеров европейского романа. А душеприказчик писателя Ромен Коломб предпринял полное переиздание произведений знаменитого француза, включая «Красное и чёрное», благодаря чему заработал целое состояние. Винсент Ван Гог «Красные виноградники в Арле» Существует легенда, что «Красные виноградники в Арле» была единственной картиной Ван Гога, которую он сумел продать.

На самом же деле при жизни художника за скромные деньги ушли несколько его работ, а картина «Красные виноградники в Арле» стала первой, за которую знаменитый постимпрессионист выручил 350 франков. Небольшую сумму, которая для великого нидерландца была пределом мечтаний, заплатила бельгийская художница Анна Бош сразу после выставки 1890 года. Картина была выставлена на экспозиции символистов в Брюсселе, где привлекла всеобщее внимание своим колоритом и тревожным эмоциональным состоянием. Исследователи предполагают, что если бы не роковой выстрел себе в грудь в 1890 году, Ван Гог очень скоро стал бы богат. А легенда о «непризнанном гении» была всего лишь проверенным способом дельцов привлечь внимание к покойному художнику и повысить рыночный потенциал его картин. Франц Шуберт «Лебединая песня» Подобно Ван Гогу, композитор Шуберт прожил короткую жизнь и оставил после себя множество культурных сокровищ. Однако в отличие от художника, ещё при жизни имел грандиозные успехи в композиторском и исполнительском деле.

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Тем не менее, последние годы жизни Шуберта оказались трудными: по складу характера композитор не умел добиваться благосклонности влиятельных венских музыкальных деятелей, и был вынужден обивать пороги издательских домов, которые либо не хотели покупать его крупные произведения, либо платили за них ничтожно малую сумму. Уже после смерти Шуберта венский издатель Тобиас Хаслингер купил у его брата рукопись песен композитора на стихи Рельштаба и опубликовал сборник под названием «Лебединая песня» — в соответствии с легендой, гласящей, что лебедь поёт свою песню перед смертью. Сборник из 14 произведений, в числе которых «Зимний путь», «Серенада» и «Прекрасная мельничиха», до сих пор не утратил популярность и является одним из самых известных образцов классической музыки.