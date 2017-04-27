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03:55 (мск), источник: VLADNEWS

«Морская» выставка в честь Дня Победы открылась во Владивостоке

Вход свободный.

Источник: VLADNEWS

25 апреля, во Владивостоке состоялось открытие выставки «Морская». В экспозиции, которая развернулась в здании краевого отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а), представлены работы более 100 авторов. С открытием вернисажа присутствующих поздравила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро.

«Спасибо вам за эту прекрасную выставку, — обратилась к художникам Светлана Шупиро. — Глядя на представленные здесь работы, можно с уверенностью сказать, что их авторы любят свой город, своё Отечество. Благодаря вашим работам жители Владивостока имеют прекрасную возможность окунуться в мир прекрасного. Удачи в творчестве, новых и интересных выставок, а администрация города Владивостока будет и в дальнейшем оказывать вам всяческую поддержку».

Как отметил председатель Приморского краевого отделения Союза художников России Илья Бутусов, в ходе подготовке выставки стояла непростая задача — из 420 поданных работ, нужно было выбрать около ста. На вернисаже представлены работы художников старшего поколения, например, Ивана Рыбачука, Кирилла Шебеко, Тимофея Кушнарёва, а также начинающих авторов — Дарьи Шошиной, Василия Галактионова.

Выставка «Морская» проводится в преддверии Дня Победы в рамках цикла мероприятий «Пою моё Отечество» краевым отделением Союза художников и управлением культуры администрации города.

«Каждый год в преддверии 9 Мая организовать выставку на тему Великой Победы не так просто, поэтому ежегодно мы по-разному откликаемся на День Победы, — отметила куратор выставки искусствовед Ольга Зотова. — Нам показалось, что морская тема будет уместна, ведь после войны — мир и жизнь. Кроме того, здесь представлены работы тех художников, которые с оружием в руках сражались на фронтах Великой Отечественной».

Так, собравшихся на выставке поприветствовал художник, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Приходько. В те страшные годы Геннадий Васильевич был юнгой «огненных рейсов», а в свободные минуты брал в руки карандаш и рисовал. Часто на его холстах появлялось море.

«Это чудесная выставка, организаторами проделана огромная работа, им удалось собрать самые разные работы и гармонично их разместить», — сказал художник.

«Морская» выставка будет работать до 14 мая с 10 до 19 часов ежедневно. Вход свободный.

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