Первый в этом году круизный лайнер зайдет во Владивосток 2 мая

Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia

Круизный лайнер Costa Victoria пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала 2 мая в 13.00, и тем самым откроет круизный сезон 2017 года, в рамках которого запланировано 13 визитов крупных лайнеров. Costa Victoria прибудет в столицу Приморья из Сокчо, затем проследует в порты Японии Канадзава и Сакаиминато, и закончит свой маршрут в Корее, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Владивостокского морского терминала.

Встречать лайнер планируют творчески. В 13.30 на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке творческих коллективов ДальРыбВТУЗа. Гостей и жителей города ждут выступления отряда барабанщиц, танцевальных коллективов и вокальных ансамблей. На нижней площадке будет работать ярмарка национальных товаров, а на верхней организуют маркет: «Welcome, Vladivostok — Welcome, Victoria». Также будет проходить открытый вернисаж Приморской Государственной Картинной Галереи и дегустация кондитерских изделий. Планируется работа нескольких интересных фотозон и детской площадки, открытие сезона катания на сигвеях.

На территории Морского вокзала будет размещена стойка с информацией о стоимости и маршрутах океанских круизов. В разработке сейчас продажи круизов между Кореей, Владивостоком и Японией с возможностью захода на круиз во Владивостоке. Рядом с выходом туристов с причала будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края, который обеспечит круизным туристам дополнительный сервис в виде выдачи карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями. Колорита мероприятию добавят девушки в сарафанах и народных костюмах, с которыми можно будет сфотографироваться.

CostaVictoria пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23.00 по местному времени. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.

Интересные факты:

Организатором круиза является южнокорейская компания Lottetour, арендовав у итальянской компании Costa Cruises лайнер Costa Victoria. На борту судна будут находиться около 2 тысячи пассажиров и 1000 членов экипажа. Итальянская компания Costa Cruises — одна из самых старых и известных в Европе, поэтому более чем за 50 лет своего присутствия на рынке она сохранила множество традиций и уникальных особенностей. Свои круизы она организовывает под лозунгом «Круизы в итальянском стиле». Этот лозунг проявляется в каждой детали: от декора залов до организации питания в ресторане. Компания обладает одним из самых внушительных флотов среди «коллег по цеху» — на службе 14 лайнеров, все корабли ходят под итальянским флагом. Генеральный офис компании располагается в Генуе. Costa Cruises является абсолютным рекордсменом относительно количества круизов — более 225 морских путешествий ежегодно, более 60 маршрутов продолжительностью до 22 дней.