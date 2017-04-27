День подснежника отметят в парке «Северное Тушино» 29 апреля

«Во время акции мы создадим своеобразные ботанические экспозиции, где будут представлены растения, которые можно встретить в различных уголках нашей страны», — приводятся в сообщении слова специалиста отдела экологии парка.

По ее словам, гости не только полюбуются первоцветами, но и самостоятельно высадят растения. В рамках праздника также пройдет беседа, посвященная первоцветам. Посетители узнают, почему эти растения так рано расцветают и что происходит с ними летом, а также смогут задать свои вопросы.

Встреча состоится в 13:00 у здания администрации парка. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.