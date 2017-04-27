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04:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Школы Хабаровска отчислили 24 первоклассника, принятых по фиктивным пропискам

Об этом сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 апреля, AmurMedia.

Двадцать четыре первоклассника, принятые в хабаровские школы по фиктивным пропискам, были отчислены. На их места уже зачислены ученики, реально проживающие в микрорайонах, к которым относятся учреждения среднего образования, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

По словам начальника городского управления образования Ольги Тен, основанием для отчисления детей стали результаты проверок, проведенных миграционными и правоохранительными органами по обращениям руководителей 10 школ, лицеев и гимназий краевого центра, и требования российского законодательства. Теперь искать себе другое учебное заведение (по месту фактического проживания) придется несостоявшимся ученикам пяти городских школ №№: 12 (3 ребенка), 32 (4 человека), 80 (3 первоклассника), 3 (четверо детей). Больше всего «нелегалов» оказалось в гимназии № 5 — из нее отчислено 10 учеников. Впрочем, у них есть все шансы сесть за парты: прием документов на поступление детей в первый класс продолжается.

Стоит отметить, что число отчисленных учеников с фиктивной пропиской будет расти: еще не все проверки закончены, школы получили ответы от правоохранителей еще не на все запросы, которых было подано немало. Как сообщалось ранее, в марте текущего года около 200 обращений руководители среднеобразовательных учреждений направили в миграционную службу и еще порядка 70-ти — в полицию.

«Проверки занимают длительное время, так как идут в двух направлениях: во-первых, нужно установить обстоятельства и основания регистрации ребенка по конкретному адресу; во-вторых, — выяснить, действительно ли он по нему проживает. Пока еще не настало время прозвенеть школьному звонку, проверки достоверности регистрации и проживания будущих первоклассников по адресам временной прописки будут продолжаться», — сказала Ольга Тен.

Она в очередной раз подчеркнула, что места в хабаровских школах хватит всем: в этом году дополнительно открыто 40 первых классов, так как за парты сядет гораздо больше первоклассников, чем прежде: в Страну знаний отправятся около 7,5 тысяч маленьких хабаровчан. Также Ольга Тен напомнила, что у родителей, которые хотят отдать свое чадо в школу, расположенную в другом районе города — не по месту фактической прописки ребенка, есть шанс это сделать с 1 июля текущего года, когда образовательные учреждения будут готовы принять таких первоклассников на имеющиеся свободные места.

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