Школы Хабаровска отчислили 24 первоклассника, принятых по фиктивным пропискам
Об этом сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен.
Об этом сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен.
Хабаровск, 27 апреля, AmurMedia.
Двадцать четыре первоклассника, принятые в хабаровские школы по фиктивным пропискам, были отчислены. На их места уже зачислены ученики, реально проживающие в микрорайонах, к которым относятся учреждения среднего образования, сообщили ИА AmurMedia в
По словам начальника городского управления образования Ольги Тен, основанием для отчисления детей стали результаты проверок, проведенных миграционными и правоохранительными органами по обращениям руководителей 10 школ, лицеев и гимназий краевого центра, и требования российского законодательства. Теперь искать себе другое учебное заведение (по месту фактического проживания) придется несостоявшимся ученикам пяти городских школ №№: 12 (3 ребенка), 32 (4 человека), 80 (3 первоклассника), 3 (четверо детей). Больше всего «нелегалов» оказалось в гимназии № 5 — из нее отчислено 10 учеников. Впрочем, у них есть все шансы сесть за парты: прием документов на поступление детей в первый класс продолжается.
Стоит отметить, что число отчисленных учеников с фиктивной пропиской будет расти: еще не все проверки закончены, школы получили ответы от правоохранителей еще не на все запросы, которых было подано немало. Как сообщалось ранее, в марте текущего года около 200 обращений руководители среднеобразовательных учреждений направили в миграционную службу и еще порядка 70-ти — в полицию.
«Проверки занимают длительное время, так как идут в двух направлениях:
Она в очередной раз подчеркнула, что места в хабаровских школах хватит всем: в этом году дополнительно открыто 40 первых классов, так как за парты сядет гораздо больше первоклассников, чем прежде: в Страну знаний отправятся около 7,5 тысяч маленьких хабаровчан. Также Ольга Тен напомнила, что у родителей, которые хотят отдать свое чадо в школу, расположенную в другом районе города — не по месту фактической прописки ребенка, есть шанс это сделать с 1 июля текущего года, когда образовательные учреждения будут готовы принять таких первоклассников на имеющиеся свободные места.