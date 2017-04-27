Велогонка для любителей и профессионалов «Фаворит» пройдет 1 мая в Иркутске
В Иркутске 1 мая 2017 года пройдет велогонка «Фаворит».
В Иркутске 1 мая 2017 года пройдет велогонка «Фаворит».
Как 26 апреля 2017 года сообщила
«В 2017 году мы будем проводить велогонку в пятый раз, и всегда в ней участвуют сильнейшие профессионалы Сибири и Дальнего Востока. Цель нашей гонки — развитие велоспорта на всех уровнях — от любительского до профессионального», — отметил организатор велогонки Владимир Журавлев.
Для обеспечения безопасности на время проведения заездов движение транспорта вокруг сквера Кирова будет полностью перекрыто силами ГИБДД, также будут дежурить полиция и экипаж скорой помощи.