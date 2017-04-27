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05:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Велогонка для любителей и профессионалов «Фаворит» пройдет 1 мая в Иркутске

В Иркутске 1 мая 2017 года пройдет велогонка «Фаворит».

Источник: Reuters

Как 26 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, начнется гонка в 13:00 в сквере имени Кирова. В рамках состязания пройдут велозаезды как для любителей (дети — 200 м, женщины — 1600 м, мужчины — 2400 м, любительская гонка-критериум — 4800 м), так и для профессионалов (профессиональная гонка-критериум — 26400 м). Зарегистрироваться для участия в велогонке можно на сайте: www.велогонка-фаворит.рф. Участие бесплатное.

«В 2017 году мы будем проводить велогонку в пятый раз, и всегда в ней участвуют сильнейшие профессионалы Сибири и Дальнего Востока. Цель нашей гонки — развитие велоспорта на всех уровнях — от любительского до профессионального», — отметил организатор велогонки Владимир Журавлев.

Для обеспечения безопасности на время проведения заездов движение транспорта вокруг сквера Кирова будет полностью перекрыто силами ГИБДД, также будут дежурить полиция и экипаж скорой помощи.

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