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05:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Бессмертная эскадрилья» впервые пролетит в небе над Хабаровском

Акция посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 апреля, AmurMedia

В Хабаровске 9 мая впервые пройдет патриотическая акция «Бессмертная эскадрилья». Ее инициаторами выступила региональная Федерация самолетного спорта при поддержке министерства культуры края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Право принять участие в акции получат призеры открытого кубка Федерации самолётного спорта края, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Хабаровске 6 мая на аэродроме «Калинка».

По задумке организаторов, 9 мая с 13.00 до 14.00 «Бессмертная эскадрилья» из восьми самолетов пролетит вдоль береговой линии от арены «Ерофей» до моста и обратно. Возглавлять ее будет двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников.

На борту каждого самолета планируется разместить фотографии военных лётчиков, родившихся, работавших или служивших в Хабаровском крае. Их сбором в настоящее время занимаются специалисты. Свои предложения можно направить по электронной почте: xkp2003@mail.ru.

Главной смотровой площадкой для зрителей станет центральная набережная Хабаровска.

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